Muharrem İnce: İzmir'e 30, sıfır yakışır

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde CHP örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine katılan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in, 12 Eylül döneminin askeri savcısı olan babası Nurettin Soyer üzerinden eleştirilmesine tepki gösterdi, “General Dişli'nin ağabeyini büyükelçi yaptın. Sana gelince kardeşin hesabını vermeyeceğiz. Bize gelince babaların, dedelerimizin hesabını vereceğiz. Biz babaların, dedelerin hesabını da veririz, merak etme. Bunlara takılmayın yalnız İzmir'de 8 belediye bizde değil. Bak İzmir'e ne yakışır? İzmir'e 30, sıfır yakışır" dedi.



CHP Ödemiş İlçe Örgütü'nün, ilçede bir düğün salonunda düzenlediği dayanışma yemeğine, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Uşak Milletvekili Özkan Yalım Ödemiş Belediye Başkan adayı Mehmet Eriş, İYİ Parti ilçe teşkilatı ve çok sayıda CHP'li katıldı. Aynı masada oturan Soyer ve İnce bir süre sohbet etti. Daha sonra partililere seslenen Muharrem İnce, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in, 12 Eylül döneminin savcısı olan babası Nurettin Soyer üzerinden eleştirildiğini hatırlattı. 16 yıl milletvekilliği yaptığını, Türkiye'de en fazla ziyaret ettiği yerlerden birinin Silivri Cezaevi olduğunu söyleyen Muharrem İnce, şöyle dedi:



'BEN DE SİZE İKİ SORU SORUYORUM'



"AKP ile FETÖ ortaktı, 'Ergenekon, Balyoz' dediler. Türk Ordusu'nu dağıttılar. Sonra generaller dışarıya çıktı, FETÖ'cüler içeri girdi. 3 ayağın biri eksik kaldı biri. Üçü girdi, biri eksik kaldı. Türkiye'de yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar vardı ama son 17 yılda Türkiye bir yüzsüzlükle karşılaştı. Yüzsüz bunlar. 'Ne istediler de vermedik' diyor. Sonra da çıkıp, 'Ey CHP sen FETÖ'cüsün' diyor. Onlarla kucak kucağa olan sensin. Bir biri ile kavga ederken, aynı Türk filmlerinde olduğu gibi, 'Durun siz kardeşsiniz' dedik. Onları kaymakam, general, vali yapan bunlar. Ne zamanki FETÖ, AKP'ye ihanet etti, kardeş kavgası başladı. Şimdi çıkmış Büyükşehir adayımız Tunç Soyer'in babasına laf ediyor. Kimse babasının hesabını vermeye mecbur değil. Siz bizim belediye başkan adayımızın babasının hesabını soruyorsunuz, ben de size iki soru soruyorum. Bir; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kardeşi FETÖ'den hapiste. Babanın hesabını veriyorsan, kardeşinin hesabını da vereceksin. İki; darbenin iki numaralı ismi Dişli. General Dişli'nin ağabeyini büyükelçi yaptın. Sana gelince kardeşin hesabını vermeyeceğiz. Bize gelince babaların, dedelerimizin hesabını vereceğiz."



KOCAOĞLU'NU ÖRNEK GÖSTERDİ



Muharrem İnce, “Biz babaların dedelerin hesabını da veririz, merak etme. Bunlara takılmayın yalnız İzmir'de 8 belediye bizde değil. Bak İzmir'e ne yakışır. İzmir'e 30, sıfır yakışır" dedi. CHP'li belediye başkanlarının sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu da çocuklara yaptığı süt yardımlarından dolayı örnek gösteren İnce, “CHP'li belediyeler sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışının en iyi temsilcisi olacak Tunç Soyer. Bundan kuşkum yok" diye konuştu.



'BU MİLLET SİZİ 31 MART'TA ÇARPACAK'



Muharrem İnce, konuşmasının devamında ülke ekonomisine değinerek, “Bu devlet seni zorunlu olarak askere alıyor mu, alıyor. Seni zorunlu askere alıyorsa o zaman sana zorunlu olarak yardım etmeye de mecburdur. Ama sen tank palet fabrikası satılırken sesini çıkarmazsan, Tekel, Petkim, Tüpraş satılırken sesini çıkarmazsan, arsalar, limanlar satılırken sesini çıkarmazsan, sen yardıma muhtaçsın ya, çocuğun da yardıma muhtaç olur. Oysa sen yardım değil, iş talep etmelisin. Sen ülkenin soyulmasına sesini çıkarmazsan, bugün sen yardım bulabiliyorsun ama çocuğun yardım da bulamaz. Soğan, patates diyoruz. Ispanak yüzde 80 arttı diyoruz. Biber yüzde 87 arttı diyoruz. O biri çıkıyor meydanlara, 'Oy verirseniz, ruzu mahşerde berat belgeniz de yanına gelecektir' diyor. İzmir'de biri çıkıyor diyor ki, 'Zeybekci'ye oy vermezsen Allah çarpar sizi' diyor. Allah sizi çarpar mı çarpmaz mı, onu bilemem. Allah bilir ama bu millet sizi 31 Mart'ta çarpacak" dedi.



'BU İŞİ BAŞARACAĞIZ'



Muharrem İnce, "Türkiye'nin geliri ne?" diye sorduğu soruyu yine kendi cevaplayarak şöyle dedi:



"Türkiye'nin geliri imar barışı, trafik cezaları, bedelli askerlik, noter tasdiki. Allah'ın izni ile 31 Mart'ta bu belediyelerdeki değişimi sağlayarak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine ciddi bir hazırlık yaparak, 51 günlük hazırlık değil, 500 günlük bir hazırlık yaparak, bu işi başaracağız. Ülkenin ekonomisi bu halde de, yargısı, hukuku, mahkemeleri başka mı? AKP milletvekilini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atıyor. Partili bir cumhurbaşkanı, partili bir yargı, partili bir mahkeme var. Kimin tutuklanmasına Erdoğan karar veriyor, ama kimin salıverilmesine Truamp ile Merkel karar veriyor. Sal Papazı sal papazı. Ne diyordu? 'Al papazı ver papazı' diyordu. Öyle mi oldu, o aldı mı papazı? Angela Merkel 'bırak' dedi mi bırakıyor mahkemeler, Donald Trump 'bırak' dedi mi bırakıyor. Erdoğan 'tutukla' dedi mi, tutukluyorlar."



'AZİZ BAŞKANIN BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİZ'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bıraktığı yerden devam edeceklerini söyleyerek, “Aziz başkanın başlattığı yerden devam edeceğiz. Aziz Başkan belki de Türkiye'nin hiç bir yerinde olmadığı kadar kırsal kalkınmaya değer verdi, güçlendirdi. Onun bıraktığı yerden devam edeceğiz, fazlasını yapacağız" dedi. Seferihisar'ın mandalina memleketi olduğunu, her yıl mandalinanın yerlere döküldüğünü, bu nedenle belediye olarak birkaç başlıkta tarım politikası geliştirdiklerini aktaran Soyer, “Mandalina üretici birliği kurarak kooperatif ile birlik çatısı altında üreticiyi birleştirmeye çalıştık. Üreticiler batıda güçlü olmak için kooperatif çatısı altında birleşti. Tarım ürünü tek başına para etmiyor. Tarım ürününü işleyeceğiz, başka bir şeye çevirdikten sonra satacağız. Mandalinayı kurutarak cips yaptık. Şimdi ihracatını yapıyoruz. Bire altı katma değeri arttı. Net karından bahsediyorum. Bire altı... Şimdi ek gıda olarak mandalinanın tabletini yapıyoruz" dedi. Yapılacak çok fazla şeyin olduğunu kaydeden Tunç Soyer, “Sonsuz yapacak işimiz var. Patatesi, kestaneyi bir kader olmaktan çıkaracağız. Ödemiş'te patatesi de, kestaneyi de işleyerek satacağız. Bedavaya değil, katma değerini yükselterek satacağız. Bunun için kazanmamız lazım. Bunun için Ödemiş'te CHP'nin bayrağını dikerek ilçede iktidar olmamız lazım" diye konuştu.



'HÜKÜMETTEN TEK METELİK İSTEMİYORUZ'



Hükümetten bir tek metelik istemediklerini söyleyen Tunç Soyer, "Kendi kendimize yerelde kalkınacağız. Çok az günümüz var. Yatacak dinlenecek vakit yok. Mutlaka kazanmak zorundayız, başka çaremiz yok. Herkese öncelikle teşekkür ediyorum. İyi ki beraberiz, omuz omuzayız ama yetmez. Kolumuza, omuzumuza daha çok arkadaşımızı takacağız ve bu seçimi mutlaka kazanacağız. Söz mü ?" diye sordu. Bunun üzerine salondakiler, “Söz" diye karşılık verdi. Soyer de, “Sözler yalan söylemiyorsa, gözler yalan söylemiyorsa, kazanacağız" karşılığını verdi.



Programda konuşan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise 31 Mart seçimlerinin yaklaştığını belirterek, "Hepimiz çok heyecanlıyız. Ödemiş Ödemişliliğini yapmış, salonu doldurmuş. Salonlara sığmadık, sandıklara da sığmayacağız, o sandıkları patlatacağız" dedi. Ödemiş Belediye Başkan adayı Mehmet Eriş de, Ödemiş'in kendi evlerin olduğunu, gönülleri kazana kazana başaracaklarını söyledi. Konuşmaların ardından, program sona erdi.