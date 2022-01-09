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Muharrem İnce, Büyükuslu'nun annesinin cenaze törenine katıldı

Muharrem İnce partisinin MYK üyesi Büyükuslu'nun annesinin cenaze törenine katıldı

09 Ocak 2022 Pazar 17:36
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Muharrem İnce, Büyükuslu'nun annesinin cenaze törenine katıldı

İSTANBUL (DHA)

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin MYK üyesi Ali Rıza Büyükuslu'nun annesinin cenaze törenine katıldı

Memleket Partisi MYK üyesi Ali Rıza Büyükuslu'nun 87 yaşında hayatını kaybeden annesi Perihan Büyükuslu için Ataşehir Mimar Sinan Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Genel Başkan yardımcıları ve Büyükuslu'nun ailesi katıldı. Perihan Büyükuslu'nun tabutu cami avlusuna getirildiğinde yakınları gözyaşı döktü. Muharrem İnce, Ali Rıza Büyükuslu'ya başsağlığı dileklerinde bulundu. 

Perihan Büyükuslu öğle namazından sonra kılınan cenaze namazından ardından Sancaktepe Ortadağ Mezarlığında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceBüyükuslu
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