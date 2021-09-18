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​​​​​​​Muharrem İnce: Açıklıyorum; aday adayıyım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 1'inci Olağan Kurultayı'nda konuştu. İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Benim için 'Genel başkan cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor' diyorlar. İstiyor muyum? Evet istiyorum. Açıklıyorum; aday adayıyım" dedi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 16:58
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​​​​​​​Muharrem İnce: Açıklıyorum; aday adayıyım

Muharrem İnce, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayın açılış konuşmasını yaptı. İnce, Türkiye'de kutuplaşma düzeni olduğunu savunarak, "İki taraf da birbirine düşman gözüyle bakıyor. Biz Türkiye'deki bu kutuplaşma siyasetine son vereceğiz. İktidar din sömürüsü üzerinden 'Ben gidersem felaket olur' diyor. Muhalefet 'Bana oy vermezsen AKP gelir, korku siyaseti gelir'. Biz bu korku siyasetini yok edeceğiz. Muhalefet partisi genel başkanına 'Yaklaşma çocuğuma' diyor bir anne. Yanlıştır, muhalefet genel başkanına yapılan. Ben AK Parti’li olsaydım eğer gider bulurdum onu 'Bir daha muhalefet partisinin genel başkanına böyle yanlış işler yapma' derdim ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajı okunuyor İstanbul'da; ana muhalefet partisinin genel başkanı sırtını dönüyor. Sen de yanlışsın, dönmemelisin. Yerel seçimler öncesinde bir belediye başkanına 'Pontus' göndermesi yapıyor; bu da yanlıştır. Fatih Sultan Mehmet'e benzetmek de yanlıştır" dedi.

'KÜRT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin iktidara gelmesi halinde yapacaklarını anlatarak, "Memleket Partisi iktidarında Esad ile anlaşıp Şam'a büyükelçi atayacağız. Türkiye'dekileri geri göndereceğiz. Türkiye tarlada ucuz rafta pahalı modelini bırakacak. Şu anda tarım bakanlığı ithalat ofisi gibi. AKP hiçbir zaman tarımı stratejik bir sektör olarak görmedi. Memura, ürünlere yapılan zamlara bakın bir de gümrüğe yapılan zamlara bakın. AKP döneminde eğitim, okullar parayla kitaplar bedava. Hiçbir çocuğumuzu istemediği okula göndermeyeceğiz. 'En iyi okul en yakın okuldur' mantığıyla hareket ederek, eğitimin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Kürt sorununu biz çözeceğiz. Biz imparatorluk kalıntılı bir ülkeyiz. Hepimiz bir milletin parçasıyız. Kürt sorununu polisiye tedbirlerle değil demokrasi ile özgürlüklerle çözeceğiz. Evrensel kuralları uygulayarak çözeceğiz. Memleket Partisi iktidarında hukuk devleti olmadan ekonomi yönetilemez" diye konuştu. 

'SEÇİM BOYASINI GERİ GETİRECEĞİZ'

Muharrem İnce, terörün her türlüsünü kınayan bir siyasi parti olduklarına dikkat çekerek, "Sandık güvenliği sistemi kuracağız. Memleket Partisi iktidarında seçim boyasını geri getireceğiz. Kamuda mülakat ve sadakat yerine liyakat düzenini mutlaka kuracağız. Engellerimizin önündeki bütün engelleri hemen kaldıracağız. Devleti yönetenler olarak israf etmeme konusunda tüm topluma örnek olacağız. Eğitimi, sağlığı, tarımı, gıdayı, piyasanın insafına bırakmayacağız. Şeffaf, hesap veren ve soran bir kamu yönetimi kuracağız. Milletin denetiminden, TBMM denetiminden ve TBMM adına denetim yapan Sayıştay denetiminden ve medya denetiminden kaçmayacağız. Memleket Partisi hesaplarını kim denetlemek istiyorsa açığız, kurultay sonrasında hesaplarımızı açıklayacağız. Özgürce sanat yapmanın önünü açacağız. 7 milyon konut var Türkiye'de risk taşıyan. Hepsini yenileyeceğiz. Siyasetin sporu şekillendirmesine izin vermeyeceğiz. Kararname ile yapacağımız ilk işimiz çocuk bezinde KDV'yi kaldıracağız. Tam bağımsız Türkiye kuracağız ve başaracağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceMemleket Partisi
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