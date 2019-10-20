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MSB: Teröristlerin bölgeden çıkması takip edilmektedir

MSB: PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkması takip edilmektedir

MSB: Teröristlerin bölgeden çıkması takip edilmektedir

MSB: PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkması takip edilmektedir

20 Ekim 2019 Pazar 17:44
7 Okunma
MSB: Teröristlerin bölgeden çıkması takip edilmektedir

ANKARA (DHA) 

Milli Savunma Bakanlığı'nca ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çıkmasının yakından takip edildiği ve kesinlikle engelleme yapılmadığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Resulayn’a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPKK/YPGAbd Mutabakat
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