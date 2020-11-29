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MSB: Gayrimilli dili şiddetle kınıyoruz

MSB: Konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz

29 Kasım 2020 Pazar 16:21
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MSB: Gayrimilli dili şiddetle kınıyoruz

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine tepki gösterildi. Televizyon programında, daha önce gerekçeleri ve kapsamı  açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna, milletin önünde hakaret edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Millî Savunma Bakanlığı; Aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir. Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTSK
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