Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.393,61
ALTIN
943,36
DOLAR
15,88
STERLİN
19,92
EURO
16,86
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi...
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim...
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB'den 'Pontus' iddialarına tepki

Yunan siyasilerin ahlaksız tavrını kınıyoruz

19 Mayıs 2022 Perşembe 17:26
MSB'den 'Pontus' iddialarına tepki

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı'nca Yunanistan resmi makamlarının 'Pontus' iddialarına ilişkin, "Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

MSB'den 'Pontus' iddialarına tepki: Yunan siyasilerin ahlaksız tavrını kınıyoruz

Bakanlıktan Yunanistan resmi makamlarının 'Pontus' iddialarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Her türlü akıl ve mantık doğrularını reddeden, tarihi gerçekliği görmezden gelerek çarpıtma çabalarını ısrarla sürdüren Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz. Yunanistan geçmişe ait yüz karartıcı bir gerçeklik arıyorsa, vahşice Anadolu'yu istila ve işgale kalkışan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir. Çocuk, kadın, yaşlı demeden Anadolu'da barbarca katliam yapan Yunanlıların işlediği bu insanlık suçu Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu Raporu'nda yer almış ve Lozan Barış Antlaşması'yla da tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gibi suni bir gündem oluşturmaya çalışanlar beyhude bir gayretin içindedirler. Bu gerçek dışı söylemlerin Yunan halkına da zarar verdiğinin farkına varmalıdırlar" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPontusYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik
NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik
Siyasal ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek için yollara çıktık
Siyasal ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek için yollara çıktık
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den önemli açıklamalar
Bakan Kasapoğlu, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız
Sarıgül: Miçotakis bilsin ki ecdatlarımızın kanıyla Kıbrıs bize aittir
Sarıgül: Miçotakis bilsin ki ecdatlarımızın kanıyla Kıbrıs bize aittir
Fuat Oktay: Rum- Yunan ikilisinin şovlarıyla harcanacak vakit yok
Fuat Oktay: Rum- Yunan ikilisinin şovlarıyla harcanacak vakit yok
Destici: Finlandiya ve İsveç terör örgütleriyle iş birliğini sona erdirmeli
Destici: Finlandiya ve İsveç terör örgütleriyle iş birliğini sona erdirmeli
Akşener: Atatürk Havalimanı'na dozerleri sürenlere inat çalışmaya devam edeceğiz
Akşener: Atatürk Havalimanı'na dozerleri sürenlere inat çalışmaya devam edeceğiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi