Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1430
ALTIN
454.191
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.2940
EURO
9.6048
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Yalova Çınarcık'ta 42 m2 daire icradan satılık
Yalova Çınarcık'ta 42 m2...
2001 model Mercedes-Benz E 200 icradan satılık
2001 model Mercedes-Benz E...
200 Sözleşmeli Personel alınacak
200 Sözleşmeli Personel alınacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanı istihdam edilecek
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB'den 'bildiri' tepkisi

Düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır

04 Nisan 2021 Pazar 17:17
5 Okunma
MSB'den 'bildiri' tepkisi

ANKARA (DHA) 

Milli Savunma Bakanlığı'nca, emekli amirallerin yayınladığı bildiriye ilişkin, "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yurt içinde ve dışında, hak, alaka ve menfaatleri korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeş ülkelerin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde mücadele ettiği bildirildi. Açıklamada, "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Uluslararası anlaşmaların kazanç ve kayıplarının da bilgi ve bilincinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bağrından çıktığı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla içeriden ve dışarıdan her türlü fitne-fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetleri; egemenlik, bağımsızlık ve bekamız ile hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasını dikkat ve hassasiyetle ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde kahramanlık ve fedakârlıkla başarıyla gerçekleştirmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile iç-dış fitne ve fesatlara rağmen, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun parçalanması dahil, düşmanlarımızı hayal kırıklığına uğratan önemli başarılar elde edilmiştir" denildi.

'TSK, DAİMA GÖREVİNİN BAŞINDADIR'

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bütün olduğu, başarılarını görmeyen, görmek istemeyenlerin hırs, ihtiras ve haset ile körleşenler olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahraman ordumuzun güçlendiğinin en açık göstergesi, başarıyla icra edilen operasyonlar ile sayısı ve kapsamı giderek artan tatbikatlardır. Uzun yıllardan beri hayal ettiğimiz harekât etkinliğine ulaşılmış ve denizde tüm zamanların yıllık en yüksek seyir süresi gerçekleştirilmiştir. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri; Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarında en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: VESAYET DÖNEMİ BİTTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, emekli amirallerin bildirisine tepki göstererek, "Vesayet dönemi bitti" dedi.   

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Kimsenin şüphesi olmasın. Vesayet dönemi bitti! Biz buradayız! Hodri meydan" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Darbe ve vesayet heveslilerinin hevesleri daima boşa çıkmıştır. Milletimiz bu geride kalmış zihniyete cevabını en son 15 Temmuz'da vermiştir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, bildiriye imza atan emekli amirallere tepki göstererek, "Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir.  Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBBildiri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altun'dan 'Bildiri' tepkisi
Altun'dan 'Bildiri' tepkisi
Bakan Soylu'dan bildiri tepkisi
Bakan Soylu'dan bildiri tepkisi
Bahçeli: Rütbelerini sökün
Bahçeli: Rütbelerini sökün
Altun'dan 'Bildiri' tepkisi: Haddinizi bilin
Altun'dan 'Bildiri' tepkisi: Haddinizi bilin
Karamollaoğlu: 'Geçim İttifakı' kurmakta kararlıyız
Karamollaoğlu: 'Geçim İttifakı' kurmakta kararlıyız
Destici: Seçim barajı 'sıfır' olmalı
Destici: Seçim barajı 'sıfır' olmalı
HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı
HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı
"Bunlar bütünüyle cehalet mahsulü değerlendirmeler"
"Bunlar bütünüyle cehalet mahsulü değerlendirmeler"
Kılıçdaroğlu: AYM'nin kararlarını eleştirebiliriz; ama korunması önemli
Kılıçdaroğlu: AYM'nin kararlarını eleştirebiliriz; ama korunması önemli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma