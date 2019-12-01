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MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB, 'Barış Pınarı Harekatı' konusunda açıklama yaptı...

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB, 'Barış Pınarı Harekatı' konusunda açıklama yaptı...

01 Aralık 2019 Pazar 17:48
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MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı; Birleşmiş Milletler (BM) mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun şekilde tarihi- kültürel değerlerimiz çerçevesinde icra edilmiştir" denildi. 

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Barış Pınarı Harekatı; Birleşmiş Milletler (BM) mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun şekilde tarihi-kültürel değerlerimiz çerçevesinde icra edilmiştir' başlığıyla yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada harekatın, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, sadece teröristlerin hedef alınarak, gerçekleştirildiği belirtilip, şunlar kaydedildi: 

"Harekat süresince hedef seçimi ve kullanımında önceki harekâtlarda olduğu gibi uluslararası hukuka uygun hareket edilmiş, terörist hedefler hassas sistemler ve yöntemlerle belirlenmiştir. Barış Pınarı Harekâtı, köklü tarihimizin ve kültürümüzün önemli bir parçası olan mesleki, manevi ve etik değerlerimiz çerçevesinde, hiçbir masum sivile, tarihi, kültürel ve dini yapılara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde planlanmış ve icra edilmiştir. Türkiye bölgede güvenli bölge ve istikrarı tesis etme kapsamında keşif-gözetleme, mayın, el yapımı patlayıcı ve hayatın normale döndürülmesi faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG'li teröristlerce ise masum siviller hedef alınarak bombalı saldırılar düzenlenmekte, Suriyeli kardeşlerimiz vahşice katledilmektedir. Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri ile yerinden edilmiş Suriyeli Kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönüşü için çaba sarf ederken, PKK/YPG'li teröristlerce yapılan sızma ve saldırı girişimlerine 'meşru müdafaa' kapsamında gerekli karşılık verilmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıMSB
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