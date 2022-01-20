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Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk

20 Ocak 2022 Perşembe 14:33
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Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Şuana kadar 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu sayı 70'i geçecek ve muhtemelen bu hareket, mart ayı içerisinde kongresini yapıp, milletin iktidarına talip olan bir hareket olacaktır." dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Milli Yol Partisi'nin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları tarafından, yarım bırakılan hikayeyi tamamlamak için kurulduğunu belirten Çayır, "Sebebi, sonucu ne olursa olsun, ortaya koyacağımız siyaset bizim sonumuz olacaksa da bir zerre geri adım atmayacağız. Memleketin, milletin menfaati neyse onu yapmak için kendimizi ödevli saydık. Ne olursa olsun milletin menfaatini, kendi menfaatimizin, parti menfaatimizin önüne koyacağız. Asla ve asla günü birlik siyasetle milletin menfaatini heba etmeyeceğiz. Sırf iktidar olmak için yalana dolana bulaşmayacağız. Sırf iktidarda kalmak için de milleti yok saymayacağız. Bu ülkeye kim ihanet ediyorsa karşılığını bulacaktır. Kim ki teröristlerle içiçeyse, kim teröristle resim çektirmişse, kim teröristle koyun koyuna yatmışsa icabını TBMM yerine getirmelidir. Şuan bu durumda olan o kadın milletvekilinin derhal vekilliğine son verilmeli ve gereken yapılmalıdır." dedi.

'51 İLİN ÜZERİNDE TEŞKİLATA KAVUŞTUK'

Çayır, Elazığ'da yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara'yı rahmetle andığını belirterek, "O bir masumdu, bu sistemin kurbanı oldu. Artık Türkiye'nin yeni bir ufka, yeni bir sese, yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu hareket işte bu ihtiyaçtan doğdu. Milletin bu sahici siyasete, adaletli yola ihtiyacı var. Eğer, bu hareket bu ülkeyi normalleştirmezse, varlık sebebimize ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin, şartlar ne olursa olsun gerçeği söyleyen, millete doğruyu söyleyen bir anlayışa ve vicdana ihtiyacı var. Bu vicdanın adı, Milli Yol'dur, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıdır. Çare, yarım kalmış öyküsü olan 'Benim bir hayalim var' diyen Muhsin başkanın arkadaşlarıdır. Allah'a şükür şuana kadar 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu sayı 70'i geçecek ve muhtemelen bu hareket, mart ayı içerisinde kongresini yapıp seçime giren ve milletle buluşan, milletin iktidarına talip olan bir hareket olacaktır." diye konuştu.

Çayır, konuşmasının sonunda Umut Partisi ile Cesur Düşünce Partisinin kendilerine katıldığını belirtti. Bunun ardından söz alan Umut Partisi Genel Başkanı Abdulkadir Bozkurt ile Cesur Düşünce Partisi Genel Başkanı Samet Elçi, Milli Yol Partisi'ne katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Yol PartisiRemzi Çayır
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