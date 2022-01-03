Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,926.66
ALTIN
756.82
DOLAR
13.04
STERLİN
17.56
EURO
14.76
Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak
Sulusaray Belediyesi zabıta ve...
İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi öğretim...
İstanbul Aydın Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 64...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma...
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek
Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milli Yol Genel Başkanı Remzi Çayır'dan enflasyon açıklaması

03 Ocak 2022 Pazartesi 15:55
3 Okunma
Milli Yol Genel Başkanı Remzi Çayır'dan enflasyon açıklaması

ANKARA - MİLLİ Yol Partisi (Milli Yol) Genel Başkanı Remzi Çayır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 olarak açıkladığını belirterek, "Açıkladığınız rakamlar, karın doyurmaya, normal yaşam sürmeye kafi değil. Halkımızdan topladığınız vergileri, halkımızın refahı için harcayın" dedi.


 

Milli Yol lideri Çayır, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile gerçek enflasyonun örtüşmediğini savundu. Çayır, Aralık 2021'de zamların ertelenerek 1 Ocak 2022'de yapıldığını belirterek, "Aralık ayında yaşattıkları döviz kur krizinin ardından tüketim ve üretim mallarındaki yükselen fahiş artışları, dövizin düşmesiyle geri alınmadı. Faizlere getirilen garanti kapsamında halkımızın vergilerini ipotek altına alan yeni ekonomi anlayışı, kısa sürede iflas etti. Halkımız aşırı zamların geri almasını beklerken, yılbaşı gecesi temel ihtiyaç kalemleri başta olmak üzere her şeye yüksek zamlar yapıldı. Yılbaşı zam yapılmasının tek nedeni yıllık enflasyonu düşük gösterip, maaşlara verecekleri zamları azaltmaktı. Zamlar aralık ayında yapılmış olsaydı, memur ve memur emeklilerine verilmesi gereken en asgari zam yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olacaktı" diye konuştu. 


 

"ALLAH RIZASI İÇİN HALKIN İÇİNE GİRİN"


 

Çayır, halkın alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek, "Sadece kendinizin ve çevrenizdekilerin durumuna bakmayın. Allah rızası için halkın içine girin. Evinde yemek yapacak azığı olmayan, çorba kaynatacak gazı olmayan, yakacak bulamadığından titreyerek uyuyanların vebali hepimizin üzerindedir. Açıkladığınız rakamlar, karın doyurmaya, normal yaşam sürmeye kafi değil. Halkımızdan topladığınız vergileri, halkımızın refahı için harcayın. Vergilerimizi üretime kullanırsanız sorunlar çözülmüş olacaktır" diye konuştu.


 

"GERÇEKLER TOPLUMLA PAYLAŞILMALIDIR"


 

Gerçek veri ve endekslerin açık, şeffaf ve net bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydeden Çayır, şunları kaydetti:


 

"Toplumla yönetenler arasında güven zaafiyeti var. Toplumla yönetenler arasında güven tesis edilmedikçe kalkınma sağlanamaz. Tüm gerçek veriler paylaşılmalıdır. Hükümet, arka arkaya yanlış yapmaya başladı, milletle gerçekleri paylaşmaktan korkar hale geldi. Gerçekler paylaşılırsa güven tesis edilir. Vatandaşımızdan her şeyi gizleme, üzerine toprak örtme, sorunları kilim altına süpürme, sorunları biriktirerek artırıyor. Bu milletimize haksızlıktır. Hükümet, Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir. Bu aşamada biz muhalefet partilerine görev düşmektedir. Toplumun bir bütün olarak kalkınması ve ülkemizin layık olduğu yere taşınması için Milli Yol'un ekonomik politikalarının özlenmesi gerekmektedir. Bizler hükümete yol göstermeye, halkımızı düşürüldüğü durumdan kurtarmak için çaba gösteriyoruz. "


 

Çayır ayrıca, ülkenin refah ve güvenliğinin milli üretimden geçtiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Yol Genel Başkanı Remzi ÇayırEnflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tanju Özcan'dan 'yürütmeyi durdurma kararı' tepkisi
Tanju Özcan'dan 'yürütmeyi durdurma kararı' tepkisi
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık
Kılıçdaroğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi
Bakan Dönmez: Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gazı yakmış olacağız
Bakan Dönmez: Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gazı yakmış olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt’u ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt’u ziyaret etti
Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı
Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı
Nuhoğlu’ndan soru önergesi
Nuhoğlu’ndan soru önergesi
Topçu: Seyyid Ahmet Arvasi, çilekeş bir “Yusuf Yüzlü” hocaydı
Topçu: Seyyid Ahmet Arvasi, çilekeş bir “Yusuf Yüzlü” hocaydı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma