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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin gelişine ilişkin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin gelişine ilişkin sorularını yanıtladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:33
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması

ANKARA - Bakan Akar, uzun yıllardan bu yana uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu konuda belirlediğimiz bazı ilkeler var. Bu ilkeler doğrultusunda Çin, Rusya, ABD, Fransa ile görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler sonrasında gördük ki ilkelerimize en uyum sağlayan ülke Rusya oldu. Bunun için de Nisan 2017’de bir sözleşme imzalandı. O sözleşme çerçevesinde çalışmalar sürdürüldü. Bugün sabah saatlerinden itibaren toplam üç uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar, bu bir süreç. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Bu sürece bağlı olarak çalışmalarımızın tamamlanacağını, planlandığı şekilde gerçekleşeceğini görüyoruz" dedi.

Planlı faaliyetlerde herhangi bir sorun görmediklerini vurgulayan Bakan Akar, "Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye'de, Rusya'da sürmektedir. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecektir" diye konuştu.

'BUGÜN 3 UÇAK PLANLIYDI'

Bakan Akar, S-400 sistemine ait parçaların teslimine ilişkin bugünkü faaliyetlerin sona erdiğini de söyleyerek, "Bugün 3 uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek" dedi.

'PATRIOTLARIN TEDARİKİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Belirledikleri kriterler çerçevesinde tedarik faaliyetlerini başlattıklarına işaret eden Bakan Akar, "Şu anda yine Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler" diye konuştu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarS-400Açıklama
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