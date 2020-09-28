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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Giresun'da

Giresun'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 22 Ağustos'ta, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu sel felaketini hatırlattı, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri almış bulunuyoruz, almaya da devam ediyoruz" dedi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 13:47
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Giresun'da

GİRESUN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı ziyaret ve programlara katılmak üzere Giresun'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, açıklamalarda bulundu. Sel felaketinin ardından bütün Türkiye'nin felaketle ilgili ne gerekiyorsa her türlü tedbirin alınması hususunda gereğini fazlasıyla yaptığını açıklayan Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ilgili bakanlıklar, bakan arkadaşlarımız burada ne tür projelere ihtiyaç olduğu, nelerin yapılması gerektiği konusunda haftalarca süren etütler gerçekleştirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri almış bulunuyoruz, almaya da devam ediyoruz. Bugün burada eğitim-öğretim hayatımızın yüz yüze başlaması dolayısıyla da tekrar bir ziyaret tertip edip buradaki faaliyetleri sayın valimiz ve vekillerimizle birlikte gözden geçirmek ve bir değerlendirme yapmak üzere bulunuyoruz. Burada yapacağımız değerlendirme çalışmaları sonucunda da iş ve işlemlerin gidişatı hakkında bir istişare fırsatı da olacak. Bundan sonrası için de her türlü yatırımın, tedbirin alınacağı konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada yapılması gereken işler konusunda zaten sürekli bir irtibatımız var ve bu irtibat doğrultusunda da devam eden çalışmalar söz konusu. Tekrar geçmiş olsun diyorum ve buradaki çocuklarımızın, evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ihtiyaçları konusunda her türlü tedbiri alacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

‘GÜN GÜN TAKİP EDİYORUZ’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'un Dereli ilçesinde Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada gazetecilerin yüz yüze eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamasıyla gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Selçuk, "Biz emin olun gün gün takip ediyoruz. Her gün ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz diye. Şunu açık ifade edebilirim ki her şey gayet güzel gidiyor. Tek tük problemler olmasına rağmen anında müdahale konusunda krize müdahale ekiplerimiz ve bu problemlerin nasıl çözüleceği konusunda yerelde çalışan ekiplerimiz hazırlar ve gerekeni yapıyorlar. Önümüzdeki süreç elbette Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında tekrar ortaya konulacak. Ne tür bir yol haritası olacağını düşündüğümüzde, Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılması ile ilgili şartları izleyerek, durumlara bakarak salgının seyrini ayrıntılı olarak inceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte okulların açılması konusunda daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz" dedi.

‘ÖĞRENCİLERİN KATILIM ORANI YÜZDE 90’

Okulların açılmamasının yarattığı birtakım eğitim ve öğrenme kayıplarının orta ve uzun vadede çok büyük tahribatlara yol açabileceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Bunun önüne geçebilmek için her türlü tedbiri öğretmenlerimizle beraber il, ilçe yöneticilerimiz ve okul müdürlerimizle beraber izliyoruz. Burada bir ilkokulda değerlendirmeler yaptık. Her şeyin güzel gittiğini gördük. Mesela burada öğrencilerin katılımı yüzde 90. Bu Türkiye ölçeğinde çok yüksek bir oran. Bu bizi umutlandırıyor. Şartlarımızın daha iyi olması konusunda gereken her türlü kararları alıyoruz.  Önümüzdeki süreç, okulların bütün Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de hızla tedbirler alınarak açılması için gereken çalışmaları yapmaktır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk22 AğustosSel Felaketi
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