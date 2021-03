Milletvekili Ödünç: Kadın Yoksa Yaşam Yoktur

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İş kadınları ile 8 Mart yemeğinde bir araya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, verimli bir toplantı yaptıklarını ve Bursa yatırımlarının öncelikli olmasını konuştuklarını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili İnşaat Yüksek Mühendisi Atilla Ödünç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bursalı iş kadınları ile Dobule F Restoran'da yemekli program gerçekleştirdi. Pandemi kurallarına uygun olarak ve kısıtlı sayıda gerçekleştirilen programda iş kadınları sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dile getirdi.

EN DEĞERLİ BİLEŞENSİNİZ.

İş kadınları ile buluşmasında önemli hususlara değinen AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Kadınlarımızın iş yaşamından başlayarak kentimize, aile kavramına, ülkemize kattığı değerleri saymaya kalksam sanırım saatler hatta günlerce oturmamız gerekir. Var oluştan bugüne kadın, her zaman en değerli kavram ve bileşen olmuştur. Zor pandemi koşullarında verdiğiniz mücadeleleri, ürettiğiniz katma değerleri, önermek istediğiniz hususları ve varsa şikâyetleriniz ile projelerinizi dinlemek için sizlerle bir araya geldim. Sizler ve burada olamayan nice kadın dostlarımızla kadim medeniyetimizin başkentlerinden Bursa'da, kentimiz ve ülkemiz için önemli bir buluşmayı gerçekleştirmiş olduk diye konuştu.

BURSA YATIRIMLARI ÖNCELİKLİ OLSUN.

Türkiye'nin kadınlar ile daha hızlı güçlendiğini ifade eden Atilla Ödünç, Bugün perakendeden inşaata, donmuş gıdadan tekstile, turizmden eğlence sektörüne varıncaya kadar birçok sektörü temsilen aramızda olan iş kadınlarımız ile ticaret ve sanayi başta olmak üzere Bursa üzerine önemli konu başlıklarını değerlendirme imkânı bulduk. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan TOBB Kadın Girişimler Kurulu'na, Bursa Ticaret Borsası'ndan kadın derneklerimize varıncaya kadar birçok sivil toplum oluşumunu temsil eden iş kadınlarımız ile vizyonel bir değerlendirme buluşmasına imza attık. Biliyoruz ki kadın yoksa yaşam yoktur. Kadın, hayattır. Kadınlarımızın daha güçlü olduğu bir Türkiye için bizlerde üzerimize düşeni an be an yapmaya devam edeceğiz” dedi. Toplantıda Bursa'ya yapılması beklenen yatırımların hızlandırılması, bakanlıkların Bursa yatırımlarını öncelikli kılması, iş kadınları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa ve Ankara'da iki ayrı platformda buluşması konuları üzerine değerlendirmeler yapıldı.