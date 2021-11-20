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MHP’li Durmaz: Bunlar milli irade gaspçısı

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Anketlere hiçbir şekilde itibar etmemenizi, bunların milli irade gaspçısı olduklarını gözden uzak tutmamanızı istirham ediyorum” dedi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 12:35
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MHP’li Durmaz: Bunlar milli irade gaspçısı

ORDU, (DHA)

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlatılan 'Adım Adım 2023; İl İl Anadolu' toplantıları kapsamında 'Ordu Buluşması' gerçekleştirildi. Kentteki otelde düzenlen toplantıya MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Hüseyin Edis, Tarkan Toper ile Davut Haskırış, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ilçe başkanları, parti üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarını değerlendirdi. Partisinin oylarının araştırma şirketleri tarafından düşük gösterildiğini söyleyen MHP'li Durmaz, “Kendilerine kamuoyu araştırma şirketi adı veren ve hemen her gün sözde anket sonucu açıklayan manipülasyon şirketleri bulunmaktadır. Bu sözde kamuoyu araştırma şirketleri, hiçbir bilimsel ve uluslararası kurala uymadan nerede nasıl yaptıkları bilinmeyen anketlerle aslında dezenformasyon yaratarak toplum mühendisliği yapmaktadır. İlginçtir; bunların tek hedefi, Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Geçmişten bugüne bıkmadan, usanmadan, Milliyetçi Hareket Partisi’ni bilinçli bir şekilde düşük oy oranlarıyla vermektedir” diye konuştu.

Anket sonuçlarına itibar edilmemesini isteyen Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, şunları söyledi:

“Burada ben birazcık hafızalarınızı canlandırmak istiyorum. Hatırlayınız, 1999 yılında partimizin iktidar ortağı olduğu, koalisyon ortağı olduğumuz 57’nci hükümet döneminde 18 Nisan’dan önce yapılan seçimlerde partimizi en babayiğit yüzde 11 gösterdi anket şirketlerinin tamamı. O günden sonra da çok yakın bir şekilde izlemeye devam ettik. Her seçimlerde partimizin oyunu yarı yarıya gösterdiler. Oysa o seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’de ikinci parti, sağda birinci parti oldu. O zaman yapılan başka bir mühendislikle terör elebaşı, bebek katili cani şubat ayında o günkü azınlık hükümetine teslim edilerek, o partinin birinci parti olmasına katkı verildi. Şimdi aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Yerel seçimlerde partimiz yine yüzde 18 oy almışken, bizi yüzde 11’den fazla göstermediler. O yüzden bu anketlere hiçbir şekilde itibar etmemenizi, bunların milli irade gaspçısı olduklarını gözden uzak tutmamanızı istirham ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, aldığı oy oranının çok üzerinde özgün ağırlığa sahiptir. Bu her zaman böyle olmuştur. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi’ni, ülkücü hareketi sandalye sayılarıyla oy oranlarıyla değerlendirmeye kalkmasın. Yaptıkları hesabı dün olduğu gibi bugün de başlarına geçirmeye muktediriz Allah’ın izniyle.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
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