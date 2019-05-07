Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92982
ALTIN
253.407
DOLAR
6.1369
STERLİN
8.0613
EURO
6.8834
Meksika'da uçak düştü: 13 ölü
Son Dakika
Meksika'da uçak düştü: 13 ölü
Trabzonspor 3 puanı aldı
Trabzonspor 3 puanı aldı
AK Parti Sözcüsü Çelik YSK kararını değerlendirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik YSK...
YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama
YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

MHP, YSK'nın kararını saygı ile karşılamaktadır

MHP'li Kalaycı: MHP YSK'nın kararını saygı ile karşılamaktadır

MHP, YSK'nın kararını saygı ile karşılamaktadır

MHP'li Kalaycı: MHP YSK'nın kararını saygı ile karşılamaktadır

07 Mayıs 2019 Salı 09:52
0 Okunma
MHP, YSK'nın kararını saygı ile karşılamaktadır

ANKARA (DHA) 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu Kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Başkanlık Divanının bu akşam yaptığı toplantıda Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin verdiği kararı değerlendirdiğini kaydetti. Kalaycı, YSK'nın gerekçeli kararının açıklanmasına müteakip geniş kapsamlı değerlendirme yapılacağını, ancak bir açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtti.

'YSK'NIN KARARINA HER KESİMİN SAYGILI OLMASI GEREKİR'

"Milliyetçi Hareket Partisi; Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır" diyen Kalaycı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu Kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir. YSK’nın seçimi yenileme kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır. Seçimin yenilenmesi kararı ve mazbatanın geri alınması ile birlikte, belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak seçimin sonuçlanmasına kadar ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenmesi gerekecektir. YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir. Bu Karar karşında, hiç kimsenin Türkiye’yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi; yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakının başarısı için tüm teşkilat birimleri ile her türlü gayretin içerisinde olacaktır. 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul seçimlerinin ülkemize, milletimize ve İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHPYSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu'nun mazbatası iptal edilecek
İmamoğlu'nun mazbatası iptal edilecek
Temennimiz şeffaf ve şaibesiz bir seçim
Temennimiz şeffaf ve şaibesiz bir seçim
Yıldırım'dan ilk açıklama
Yıldırım'dan ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde açıklamalarda bulundu
Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde açıklamalarda bulundu
AK Parti Sözcüsü Çelik YSK kararını değerlendirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik YSK kararını değerlendirdi
YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama
YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama
YSK'nın kısa kararı açıklandı
YSK'nın kısa kararı açıklandı
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini olağanüstü topladı
Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini olağanüstü topladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans