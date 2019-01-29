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MHP Manisa İl Başkanından Açıklama

MHP Manisa İl Başkanlığı görevinin sona ermesinden sonra Erkan Öztürk'ten ilk açıklama geldi.

MHP Manisa İl Başkanından Açıklama

MHP Manisa İl Başkanlığı görevinin sona ermesinden sonra Erkan Öztürk'ten ilk açıklama geldi.

29 Ocak 2019 Salı 13:20
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MHP Manisa İl Başkanından Açıklama

Haber: Hasret Dilek DELİER

MANİSA - MHP Manisa İl Başkanlığı görevinin sona ermesinden sonra Erkan Öztürk'ten ilk açıklama geldi. Yapılan açıklama ise şöyle:

13-14 yaşlarından itibaren Ülkücü hareketin her kademesinde görev yaptım. Bu davaya gönül verdim. Gönül vermiş olduğum ülkücü harekete bundan sonra da hizmetim bir nefer olarak devam edecektir.

İl Başkanlığı görevimiz süresince İl yönetimim ile birlikte her zaman Lider-Teşkilat-Doktrin kuralına uyarak görevimizi yerine getirdik. Manisa Halkı ile Milliyetçi Hareket Partisini kucaklaştırdık. Her vatandaşımızın davetine katılmaya gayret ettik ve özen gösterdik. Manisa'nın dinamikleri olan Sanayi, Tarım gibi konularda her zaman öncü projelerle kamuoyu yararına çalışmalar yaptık. Bundan sonrada Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Bey'in yolunda, Ülkücü Harekete gönül vermeye ve hizmet etme noktasındaki çalışmalarımız devam edecektir.

Bu süreçte Manisa'da farklı bir siyasi partiden tarafıma ulaştılar. Bana Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı veya Yunusemre İlçesi Belediye Başkan adaylığı konusunda teklif sundular. İlgili siyasi partinin bu teveccühleri için kendilerine teşekkür ederim. Ancak bundan sonraki süreçte inanmış olduğum Ülkücü hareket davasına bir nefer olarak hizmet etme yolunda çalışmalarımı sürdüreceğim.

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MHP Manisa İl Başkanından Açıklama
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