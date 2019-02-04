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MHP'li Öztürk: Partide ihraçlık dosya bulunmuyor

MHP Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın uyarılmasına rağmen Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı hareket ettiği için ihraç edildiğini söyledi

MHP'li Öztürk: Partide ihraçlık dosya bulunmuyor

MHP Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın uyarılmasına rağmen Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı hareket ettiği için ihraç edildiğini söyledi

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:36
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MHP'li Öztürk: Partide ihraçlık dosya bulunmuyor

KIRIKKALE - Öztürk, "Usta'dan hariç bugüne kadar ittifakı zedeleyecek bir beyana şu an için rastlamış değiliz. Bugün itibarıyla MHP'de ihraçlık bir dosya bulunmuyor" dedi.

MHP'li Halil Öztürk, partisinin Kırıkkale Belediye Başkan adayı Serdar Yarar ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda soruları cevaplayan Öztürk, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın uyarılmasına rağmen Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı hareket etmeye devam ettiği gerekçesiyle MHP'den ihraç edildiğini söyledi.

'SEÇİMDEN SEÇİME KURULMUŞ İTTİFAK DEĞİL'

Halil Öztürk, Cumhur İttifakı'nın yapılan açıklamalar ile yıkılacak bir ittifak olmadığını belirterek, "Biz MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanını seçmek için 24 Haziran'da olağanüstü bir çaba sergiledik. Teşkilatlarımızla, bütün Ülkücü arkadaşlarımızla hep beraber biz buna bağlıyız. Bu ittifak seçimden seçime kurulmuş bir ittifak değil. MHP olarak Cumhur İttifakı'na uyuyoruz. MHP'nin tepeden tırnağa tüm teşkilatları, Cumhur İttifakı ruhuna bağlı kaldığı için şu an için Erhan Usta'dan başka ittifaka zarar gelecek bir açıklamaya denk gelmedik. Usta'dan hariç bugüne kadar ittifakı zedeleyecek bir beyana şu an için rastlamış değiliz. Bugün itibarıyla MHP’de ihraçlık bir dosya bulunmuyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHPli Öztürk
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