Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını
Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını
Kapadokya'ya 7 ayda 419 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya 7 ayda 419 bin...
Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp...
“Nar ve domates kısırlık riskini azaltıyor”
“Nar ve domates kısırlık riskini...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:09
0 Okunma
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Bir yanda Türkiye’yle Almanya’da müzakere masasına oturan Yunanistan’ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır’la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir."

"Türkiye’yi Akdeniz’den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir. Geçmişin hesabını güncelleyip üzerimize öfkeyle gelenlerin ya akılları başlarından gitmiş ya da sirtakiden dolayı bedenleri ve beyinleri uyuşmuştur. Nasıl ki 780 bin km2’lik kara parçamızın tek bir taşından taviz vermiyorsak 460 bin km2’lik mavi vatanımızın da tek bir damlasından vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır."

"Yunanistan Lozan Antlaşmasını çiğnemektedir. Yürürlükteki uluslararası antlaşmalar, bilhassa Doğu Ege Adalarının silahlandırılmasını yasaklamakta, yasal yükümlülükler getirmektedir. Yunanistan Türkiye’nin itirazlarına rağmen uluslararası hukuk çerçevesinde ahdi taahhütlerini ve antlaşmaları hiçe sayıp Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsüne aykırı hareket etmektedir."

"Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Bilinmelidir ki, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı BahçeliMHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu: Her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz
CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Sevr Anlaşması' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Sevr Anlaşması' açıklaması
Akar ve komutanlar Irak sınırında
Akar ve komutanlar Irak sınırında
Memleketi aydınlığa dostlarımızla birlikte çıkaracağız
Memleketi aydınlığa dostlarımızla birlikte çıkaracağız
Altun'dan açıköğretim psikoloji lisansı programı ile ilgili açıklama
Altun'dan açıköğretim psikoloji lisansı programı ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması
Dışişleri'nden ABD'ye, PKK/YPG ile petrol anlaşması tepkisi
Dışişleri'nden ABD'ye, PKK/YPG ile petrol anlaşması tepkisi
Aksoy'dan, Lübnanlı bazı siyasetçilerin iddialarına ilişkin açıklama
Aksoy'dan, Lübnanlı bazı siyasetçilerin iddialarına ilişkin açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı