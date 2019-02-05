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Mevlüt Uysal: Cumhur İttifakı tabandan iyi destek alacak

31 Mart yerel seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Teşkilatını ve esnaf ziyaretinde bulundu. Uysal, “Bire bir henüz araziye tam indik mi dersek yeni yeni ısınıyoruz. Ama bu güne kadar gördüğümüz manzara güzel” dedi.

Mevlüt Uysal: Cumhur İttifakı tabandan iyi destek alacak

31 Mart yerel seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Teşkilatını ve esnaf ziyaretinde bulundu. Uysal, “Bire bir henüz araziye tam indik mi dersek yeni yeni ısınıyoruz. Ama bu güne kadar gördüğümüz manzara güzel” dedi.

05 Şubat 2019 Salı 10:44
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Mevlüt Uysal: Cumhur İttifakı tabandan iyi destek alacak

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ı makamında ziyaret etti. Uysal, daha sonra Büyükçekmece sahilindeki esnafların temsilcileriyle Büyükçekmece Rizeliler Derneği’nde bir araya geldi.

“CUMHUR İTTİFAKI TABANDAN İYİ DESTEK ALACAK”

Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İBB Başkanı Uysal, “İstanbul’da Cumhur İttifakı olarak seçimlere giriliyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'ndaki beraber hareket eden partililerimiz AK Parti olarak, MHP olarak seçimlerde beraber neler yapabiliriz onun düşüncesi içerisindeyiz. Bu çerçevede MHP İlçe Başkanlığı’nı ziyarete geldik. Bundan sonraki seçim sürecinde inşallah beraber hareket edeceğiz. Bu manada bakarsak inanıyoruz ki, tabanımızdaki partililerimiz Cumhur İttifakı'nın tabandan daha iyi destek görmesi sağlanmış olacak” dedi.

“BU GÜNE KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA GÜZEL”

Büyükçekmece’den aday gösterilmesinin beklentileri ümide çevirdiğini dile getiren Uysal, “Teşkilat seviyesinde mahallelerde nasıl bir çalışma yapılabilir onun şekillendirmesi devam ediyor. Özellikle mahalle teşkilatlandırmasında ve seçim bürolarında nasıl bir çalışma yapacağız bunun modellendirmesini yapıyoruz. Bire bir henüz araziye tam indik mi dersek yeni yeni ısınıyoruz. Ama bu güne kadar gördüğümüz manzara güzel. Özellikle karşılaştığımız sohbet ettiğimiz insanların tamamı Büyükçekmece’de bir değişim ve aksayan hizmetlerin bir an önce gelmesi adına gerçekten beklenti içindeler. Özelliklede AK Parti olarak büyükşehir belediye başkanı olarak şahsımın Büyükçekmece’den aday gösterilmesi beklentileri ümide çevirmiş vaziyette” diye konuştu.

Program sonunda Büyükçekmece-Tepecik Erzurumlular Derneği’nde Tepecikli vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt UysalBelediyeBaşkanAdayBüyükçekmeceAK Parti
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