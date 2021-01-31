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Mesleki gelişim programları başvuruya açıldı

Selçuk: Mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı

31 Ocak 2021 Pazar 17:32
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Mesleki gelişim programları başvuruya açıldı

ANKARA (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bireysel ve mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından mesleki gelişim programları ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Selçuk, "Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukMesleki Gelişim Programları
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