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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kardeşi Serap Görcü, vefat etti. 

04 Aralık 2021 Cumartesi 09:47
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşSerap Görcü, vefat etti. Vefat haberini duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesaplarından başsağlığı açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Şahap Kavcıoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.

KALIN: BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Görcü'nün vefatına ilişkin, "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıBaşkanŞahap KavcıoğluSerap GörcüKız Kardeş
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