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Meral Akşener, Diyarbakır’da taziye ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Orta Doğu Politikaları Başkanı eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu’nun vefat eden ağabeyinin Diyarbakır'daki taziyesine katıldı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:54
Meral Akşener, Diyarbakır’da taziye ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Orta Doğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu’nun ağabeyi Abdurrahman Ensarioğlu 4 Haziran'da tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Dicle'nin Tepebaşı Mahallesi'nde toprağa verilen Abdurrahman Ensarioğlu için Bağlar ilçesindeki evde taziyeler kabul edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır'a gelerek Salim Ensarioğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Akşener'i taziye evinin girişinde eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile İYİ Parti İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu karşıladı. Akşener ve beraberindekiler daha sonra içeri geçerek Salim Ensarioğlu'na başsağlığı diledi. Meral Akşener, ziyaretin ardından havalimanına geçerek, kentten ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral AkşenerSalim EnsarioğluDiyarbakırTaziye
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