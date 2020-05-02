Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Çocukların sokaktaki oyununu polis sireni bitirdi
Çocukların sokaktaki oyununu polis sireni...
Yunusların dalgalarla dansı
Yunusların dalgalarla dansı
Küfür kavgasında anneden sonra baba da öldü
Küfür kavgasında anneden sonra baba...
Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma
Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma
İş fırsatları için hemen tıkla!

Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:18
0 Okunma
Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir

İSTANBUL (DHA) 

Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları Somali'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, solunum cihazlarını "MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir." notuyla paylaştı. 

Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları Somali'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından cihazların uçağa yüklenmesini, "MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" notuyla paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanSomali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın
Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın
Bakan Soylu'dan, Barış Manço'lu 1 Mayıs kutlaması
Bakan Soylu'dan, Barış Manço'lu 1 Mayıs kutlaması
Kılıçdaroğlu'ndan işçilerle '1 Mayıs' görüşmesi
Kılıçdaroğlu'ndan işçilerle '1 Mayıs' görüşmesi
Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı
Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı
TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadele süreci
Türkiye'nin koronavirüsle mücadele süreci
Çelik: Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir
Çelik: Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir
Sözcü Kalın: Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor
Sözcü Kalın: Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı