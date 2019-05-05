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Meclis'te uluslararası sözleşmeler görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren teklifler ele alınacak.

Meclis'te uluslararası sözleşmeler görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren teklifler ele alınacak.

05 Mayıs 2019 Pazar 15:03
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Meclis'te uluslararası sözleşmeler görüşülecek

ANKARA, (DHA) -



TBMM'de, pazartesi günü 'Vakıflar Haftası' açılış töreni yapılacak. Bu yıl 'Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı' temasıyla 6- 12 Mayıs'ta kutlanacak 'Vakıflar Haftası'nın açılış töreni, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek. Salı günü ise grup toplantıları yapılacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup toplantılarında genel başkanlar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Meclis Genel Kurulu'nda ise Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

TBMM'de, çarşamba günü İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu toplanacak. Komisyon toplantısında, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulama sonuçları ile ilgili analiz (sorunlar ve çözüm önerileri), kadına ve aile içi şiddet mağdurlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin tedbirlerin etkinliğinin artırılması' konusu ele alınacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeclisUluslararası SözleşmelerGörüşmeönce Vatan
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