Meclis'te orman yangınlarına karşı 'kompost' projesi önerisi

ANKARA - TBMM'de gıda tasarrufuyla ilgili sunum yapan ve burada orman yangınlarının önlenmesine karşı öneride bulunan, dünyanın en iyi 10 şefinden Ebru Baybara Demir, "Elimizde o kadar fazla ağaç atığı var ki bunları yonga makinesinden geçirip, nemlendirerek ormanda yanmış arazinin üzerine koyduğumuz zaman bu tabaka yağmuru çekiyor ve şişiyor, akmıyor. Buradaki kül tabakası ile aşağıdaki toprak tabaka arasında bir mikroklima oluşturduğu için burada hayat başlıyor ve toprağın iyileşmesi hızlanıyor. Biz bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde yapmak istiyoruz. Budama atıklarını götürüp ormana değil de buralarda malçlama malzemesi haline getirebilirsek aslında çok büyük bir şekilde oradaki orman yangınının yayılma hızını belki geriye çekebiliriz" dedi.



Diyarbakır'da başlattığı, 14 şehir ve 52 belediyede uygulamaya koyulan 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi'nin kurucusu olan ve 2 kez dünyanın en iyi 10 şefi arasında yer alan Ebru Baybara Demir, TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesindeki 'Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu'nda gıda tasarrufuyla ilgili sunum yaptı.



'ASLINDA AĞAÇLAR EN SON YANIYOR'



Son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan orman yangınlarını önlemeye ve hasarlarını en aza indirmeye yönelik kompost projesini anlatan Demir, Fethiye’de yaptıkları saha çalışmalarında ağaç atıklarının ormanlara bırakıldığını gözlemlediklerini belirterek, "Buradaki orman yangınlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi; otlar, bırakılan kuru ağaç dalları. Bunlar ormandaki yangının hızını artırıyor. Aslında ağaçlar en son yanıyor. Orman yangınlarının arkasında 15 santimlik bir kül tabakası oluşuyor. Bu kül tabakası hidrofobik bir yapı yani su geçirgenliği olmayan bir yapı. Orman yangını sonrası bu kadar alan açıldığı zaman biz düzensiz yağışları bekliyoruz. Nitekim bunu geçen sene Marmaris'te, Bodrum'da yaşadık; yağmur yağdığı zaman yamaç aşağı tutunacak yer bulmadığı için külle birlikte denize aktı" diye konuştu.



'ORMAN YANGINININ YAYILMA HIZINI GERİYE ÇEKEBİLİRİZ'



Uygun yerlere ağaç atıklarından yapılan ve su tutan kompostun serilerek hem toprağın kısa sürede iyileşmenin sağlanacağını hem de yangının hızının azaltılabileceğini kaydeden Demir, "Elimizde o kadar fazla ağaç atığı var ki bunları yonga makinesinden geçirip, nemlendirerek ormanda yanmış arazinin üzerine koyduğumuz zaman bu tabaka yağmuru çekiyor ve şişiyor, akmıyor. Buradaki kül tabakası ile aşağıdaki toprak tabaka arasında bir mikroklima oluşturduğu için burada hayat başlıyor ve toprağın iyileşmesi hızlanıyor. Biz bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde yapmak istiyoruz. Biz budama atıklarını götürüp ormana değil de buralarda malçlama malzemesi haline getirebilirsek aslında çok büyük bir şekilde oradaki orman yangınının yayılma hızını belki geriye çekebiliriz. Özellikle Fethiye'de Tarım Orman Bakanlığı'mızın da desteğini, iznini de alırsak eğer orman il müdürlüğü ve ilçe müdürlükleriyle orada biz bu işi yürütebilecek durumdayız şu anda sivil hareketin de bu işe girmesiyle birlikte uygunsanız biz hemen Fethiye'de başlayacak durumdayız" dedi.



Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise Ebru Baybara Demir'in projesine somutlaştırılmasının ardından destek verilebileceğini söyleyerek, "Bunu şöyle yapalım; teorik doğrular hepimizin öngördüğü doğrular. Bunu somutlaştıralım, çalışmayı hemen başlatalım. Bakanlığımız adına söyleyebilirim ki bunun himayesinden mutluluk duyarız ama somutlaştıralım, hemen heyetleri toplayalım, ondan sonra bakan beye arz ederiz. Hemen eylem alalım, fiiliyata geçelim" diye konuştu.