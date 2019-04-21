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Meclis, özel gündemle açılacak

Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle çalışmalara 24 Şubat Pazar günü ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Salı günü özel gündemle açılacak.

Meclis, özel gündemle açılacak

Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle çalışmalara 24 Şubat Pazar günü ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Salı günü özel gündemle açılacak.

21 Nisan 2019 Pazar 14:40
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Meclis, özel gündemle açılacak

ANKARA, (DHA)

Meclis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99'uncu açılış yıl dönümü dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirilecek. TBMM'de ilk tören; Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Başkanlık Divanı üyelerinin TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulup, istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Şentop ve Başkanlık Divanı üyeleri, daha sonra Anıtkabir'deki törene katılacak. Program çerçevesinde, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma törenleri yapılacak. Buradaki tören, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında 'en yaşlı üye' sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşmanın seslendirilmesi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması, özel defterin imzalanması ve geleneksel seğmenler gösterisi ile son bulacak.

RESEPSİYON VERİLECEK

TBMM'nin 99'uncu açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis Başkanı Şentop, kutlamaları kabul edecek. TBMM Genel Kurulu da özel gündemle toplanacak. Genel Kurul'da, Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilerin adına konuşmalar yapılacak. Şentop ise Meclis Başkanlığı'na seçildikten sonra ilk kez Genel Kurul oturumunu yönetecek ve açılış konuşması yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel oturumu Genel Kurul özel locasından izleyecek. Akşam saatlerinde ise Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve eşi Sabriye Şentop tarafından TBMM'nin 99'uncu açılış yıl dönümü için resepsiyon verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meclisönce VatanAnkara23 Nisan
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