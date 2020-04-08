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Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 17:06
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Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik

ANKARA - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili CHP'li Levent Gök başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza infaz yasası düzenlemesini eleştiren HDP milletvekillerine, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bugün PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği, 5 sevilin şehit olduğu saldırı üzerinden yanıt verdi. Enginyurt, "5 Kürt vatandaşı, Diyarbakır'da bir pusuda hayatlarını kaybetti. Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını bu Meclis'ten beklemesin. Terör sevicileri lanetliyorum" dedi. HDP'liler oturdukları yerden, "Sayın Başkan; bize terörist diyor" diyerek,  Enginyurt'a tepki gösterdi. Enginyurt ile MHP'liler arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüdü. HDP'lilerin üzerine yürümek isteyen Enginyurt'u, diğer milletvekilleri engelledi. MHP'liler ile HDP'liler arasındaki tartışma ve gerginlik uzayınca genel kurula ara verildi.

MHP'Lİ ENGİNYURT: PKK'YI SAVUNANLAR KANDİL'E GİTSİN

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu’nda HDP'lilerle arasında çıkan tartışmayı DHA’ya değerlendirdi. Enginyurt, Diyarbakır'da PKK'lılar tarafından kurulan pusu ile 5 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin Genel Kurul’da yaptığı konuşma sırasında HDP'lilerin tepkisiyle karşılaştığını belirterek, "Şunu bütün Türk milleti bilsin; Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücüler, Türk milliyetçileri bu Meclis’te olduğu müddetçe, bu Meclis'ten PKK'ya eşit infazdan yararlanmak değil, en ufak bir acıma duygusu geçmeyecektir. Bu Meclis’te hiç kimsenin, kanlı katil terör örgütünü savunma hakkı yoktur. Kanlı terör örgütü PKK’yı savunanlar Kandil’e gitsinler, bu Meclis'te görev yapmasınlar. Özellikle PKK’lı teröristleri araçlarında saklayan gezdiren hainlerin bu Meclis'te yeri yoktur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel KuruluGerginlik
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