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Libya'da tarih yazıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur" dedi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 14:53
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Libya'da tarih yazıyoruz

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir dizi açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Oktay, Hakkari Yüksekova'da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak ile Bursa ve İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışını yapacakları ve temelini atacaklarız her bir yatırımın, kentin, bölgenin ve ülkenin değeri olduğunu kaydeden Oktay, "Bu yatırımlar, Yozgat'ın, Yozgatlı iş insanlarımızın ve buradaki yatırımcılarımızın kendine güvenle, daha güçlü şekilde ayağa kalkması ve yarına daha umutla bakması için bir milattır. Hayırlı, mübarek olsun!" dedi.

'YOZGAT HAVALİMANI'NI 2022'DE AÇACAĞIZ'

Oktay, Yozgat'ın Türkiye'nin geri kalanına kara, demir ve havayoluyla güçlü şekilde bağlanması için başlattıkları önemli ulaştırma projelerinin ilerlediğini belirterek, "Yozgat’tan geçen Ankara-Sivas Hızlı Tren projesinde ise sona gelindi. Yerköy-Sivas altyapı işlerinin 31 kilometrelik kısmı ve 631 kilometre tek hat serimi tamamlanan tren hattını test sürüşlerinin tamamlanmasından sonra bu yıl içinde açacağız. Tamamlandığında yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak Yozgat Havalimanı'nı Ekim 2022’de hizmete açmış olacağız" diye konuştu.

'NORMALLEŞME ADIMLARINI ATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele ettiklerini belirten Oktay, örnek bir yönetimle süreci göğüslediklerini kaydetti. Oktay, şunları söyledi:

"125'den fazla ülkeye tıbbi malzeme göndererek yardım elimizi uzattık. Önümüzdeki dönemde Yozgat’ta üretilen solunum cihazı ve cerrahi maskeler dış sevkiyatlarda yer alacak inşallah. Normalleşme sürecine girmemizle birlikte sanayimizin çarkları tam kapasite işlemeye, ekonomimiz yeniden canlanmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ilgili Bakanlıklarımızla istişare içinde yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. Bugünden itibaren camilerimiz sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açılmıştır; maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek; kişiye özel seccadelerimizi kullanarak yeniden bir arada ibadet edebileceğiz hamdolsun. Diğer taraftan 1 Temmuz itibariyle açık hava fuarlarını başlatıyor; ticaret ve ihracata bir hareket alanı daha açıyoruz. Eş zamanlı olarak ülkemize dev eserler kazandırmayı, altyapı yatırımlarını geliştirmeyi sürdürüyoruz. 3 uçağın aynı anda inip kalkabildiği İstanbul Havalimanı’nın yeni pistini, yeni barajları, acil durum hastanelerini ve millet bahçelerini hizmete açıyoruz."

'LİBYA'DA TUZAKLAR BOZULDU'

Oktay, sınırların içinde ve dışında teröre ağır darbeler indirmeye devam etiklerini vurgulayarak, "Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Burada Libya konusunda özellikle bir parantez açmak istiyorum; Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur. Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar. Herkes bilmelidir ki; Libya’da barışın geleceğini belirleyecek olan uluslararası hukukun meşru çizgisi olacaktır. Libya’nın tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Ömer Muhtar’ın direniş ruhunun temsilcisi olan Libyalı kardeşlerimizin en güçlü şekilde yanında olacağız. Diğer taraftan Türkiye’ye karşı hain hedefleri olanları Pençe-Kaplan operasyonu ile sınır ötesinde vuruyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize burada bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.Ruhları şad olsun."

Oktay konuşmasının ardından, 3 tesisin açılışını ve 6 tesisinde temel atma törenini gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayDoğu AkdenizLibya
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