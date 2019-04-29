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Kut’ül Amâre mesajı

Çavuşoğlu'ndan Kut’ül Amâre mesajı

Kut’ül Amâre mesajı

Çavuşoğlu'ndan Kut’ül Amâre mesajı

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:25
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Kut’ül Amâre mesajı

Irak (DHA) 

Resmi ziyaretleri kapsamında Irak'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Basra'da, kentin önde gelenleri ve aşiret liderleriyle görüştü.

Ziyaretine dair bugün sosyal medya hesabından kendisine tüfek hediye edildiği anın fotoğrafını paylaşan Çavuşoğlu, mesaj olarak da, "Kut’ül Amare Zaferi’nin 103. yıldönümünde atalarıyla birlikte omuz omuza mücadele verdiğimiz #Basra’nın aşiretlerinden anlam yüklü hediye. İyi günde, kötü günde birlikte olmaya devam edeceğiz. #KutülAmare" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluKut’ül Amâre
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