Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1534
ALTIN
416.082
DOLAR
7.0928
STERLİN
9.7095
EURO
8.5283
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
189 adet gayrimenkulü satışa...
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...
67 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kurtulmuş: Türkiye yeni dünya sisteminde çok güçlü bir aktör olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Pandemi sürecinin geçmesinden sonra Allah'ın izniyle Türkiye yeni kurulacak olan dünya sisteminin içinde çok güçlü bir aktör olarak yerini alacaktır" dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:30
2 Okunma
Kurtulmuş: Türkiye yeni dünya sisteminde çok güçlü bir aktör olacak

BAYBURT - AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7’nci Olağan İl Kongresi için kente gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayburt Valili'ğini ziyaret ederek, Vali Cüneyt Epçim'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bayburt'ta olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin en büyük gücünün birlik, beraberlik ve ortak hedeflere yönelebilme kabiliyeti olduğunu kaydetti.

 Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürü, medeniyeti son derece zengin, nüfusu oldukça kalabalık ve genç nüfusu son derece canlı olan bir ülke olduğunu ifade ederek, “Selçuklu ve Osmanlı’nın varisi olan bu milletin, bugün sahip olduğu imkanlar, potansiyeller itibariyle büyük bir bölgesel güç, çok ciddi bir küresel aktör olma potansiyeline dönüştüğü bir süreçteyiz. Pandemi sürecinin geçmesinden sonra Allah'ın izniyle Türkiye yeni kurulacak olan dünya sisteminin içinde çok güçlü bir aktör olarak yerini alacaktır. Bütün imkanlarımızı bu anlamda seferber ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye yeni dünyada da çok daha güçlü bir şekilde var olma mücadelesini sürdürecektir. Türkiye'yi güçlü ve büyük ülke yapma mücadelesini verirken en büyük gücümüz ise; devlet, millet kaynaşmasıdır. Devletin millete tepeden baktığı ve milleti dizayn etme çabalarının olduğu dönemler geride kaldı. Devlet ve millet olarak iç içe, el ele, gönül gönüle olduğu zaman bu ülkenin aşamayacağı hiçbir problemi yoktur. Pandemi sırasında da en büyük gücümüzün bu olduğunu bir kere daha görmüş olduk” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN HEDEFLERİ İSTİKAMETİNDE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

"Bu pandemiyi geride bırakacağız ve Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" diyen Kurtulmuş, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın en ücra köşedeki vatandaşlarımızın dahi yanında yer alabilecek şekilde hazırlıklı olduğu, devletin varlığı gücünü hissettirdiği, vatandaşımızın da büyük bir sevgi ve sempatiyle kamu görevlilerimizin bu desteklerine karşı şükran borcu içerisinde yer aldığı bir dönemi gördük. İnşallah Kovid-19 geride kalacak. Bu pandemiyi geride bırakacağız ve Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz yolumuza devam etmek isterken, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler tabii ki olacaktır. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin bu güçlü yürüyüşünü durdurmak isteyen güçlere karşı da bir arada, beraber, el ele, gönül gönüle olacağız. Siyasi düşünce ve yaşam tarzı itibariyle farklılıklarımız olabilir. Bunların hepsini bir kenara bırakarak Türkiye’nin ortak hedefleri istikametinde bir araya geleceğiz. Daha güçlü bir şekilde bu ülkenin ileriye doğru yürüyüşünü inşallah sürdüreceğiz. Bunun yolu da tek tek şehirlerimizin her birinin güçlü olmasından geçiyor. Türkiye toprakları içerisinde yer alan aziz vatanımızın her birisi birbirinden değerli her bir şehrimizi her alanda daha da ileriye götürebilmek için el birliği ile gayret edeceğiz. Bunun sonucunu da inşallah alacağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan KurtulmuşPandemi Süreci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce, CHP ile yollarını ayırdı
Muharrem İnce, CHP ile yollarını ayırdı
Bakan Gül: 83 milyonu kuşatan yeni anayasanın yapılacağına olan inancımız tam
Bakan Gül: 83 milyonu kuşatan yeni anayasanın yapılacağına olan inancımız tam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik
"Asırların hayali için geri sayımdayız"
"Asırların hayali için geri sayımdayız"
Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi
Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi
"Marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade edemeyiz"
"Marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade edemeyiz"
Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddete karşı birlikte hareket etmeliyiz
Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddete karşı birlikte hareket etmeliyiz
Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız
Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız
Destici: Siyasetin mücadele alanı üniversite kampüsleri değildir
Destici: Siyasetin mücadele alanı üniversite kampüsleri değildir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma