Kocaeli'de kaza

Kocaeli (DHA)

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Kartepe Sapanca Yolu Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Sapanca istikametine giden otomobil, diğer bir otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobiller orta refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaptığı kontrolde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.