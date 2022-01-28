KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile oluşturduğumuz güçle, istikrarı sağladık

KAYSERİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri programının ikinci gününde iş insanları ile buluştuğu toplantıda, “KKTC'ye karşı birtakım dünya ülkelerinin yaptığı engellemelere ve ambargolara rağmen oteldeki turizm kapasitemiz 30 bin yatak kapasitesine kadar yaklaşmıştır. Türkiye ile oluşturduğumuz güçle, istikrarı sağladık ve yatırımları artırdık” dedi.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kayseri ziyaretinin ikinci gününe Kazancılar Çarşısı esnafını ziyaret ederek başladı. Esnafı ziyaret eden ve pastırma doğrayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Kalesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen iş dünyası ile buluşma ve istişare toplantısına katıldı.



Burada iş insanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yaptığımız çeşitli ziyaretler ve gönül dokunuşlarımız bağlarımızı güçlendiriyoruz. Biz, KKTC'de büyük bir mücadele verdik. Cumhuriyetimizin kurulması için şehitler verdik, bedeller ödedik. Kimse KKTC'nin mücadelesini küçümseyemez. Biz yedi düvele karşı mücadele gösterdik. Hem Yunan hem İngilizlere karşı bir direniş gösterdik. Bu direnişte Türkiye'nin her zaman yanımızda olması bize güç vermiştir" dedi.



‘GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ’



KKTC'de turizm sektörünün önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"KKTC'ye karşı birtakım dünya ülkelerinin yaptığı engellemelere ve ambargolara rağmen oteldeki turizm kapasitemiz 30 bin yatak kapasitesine kadar yaklaşmıştır. Güçlü olmak zorundayız. Bunun için istikrar lazım. Biz de Türkiye ile oluşturduğumuz güçle, istikrarı sağladık ve yatırımları artırdık. Kayseri büyük bir üretim merkezi. Maraş açılımı ve yatırımlarla Kayseri'deki ekonomik rakamlarda yükseliş ortaya çıkacaktır. Pandeminin sona ermesiyle ilişkilerimiz daha çok artacaktır. Kayseri ile direkt Kıbrıs Ercan Havalimanı’na direkt uçuş olması en büyük arzumuzdur. Kıbrıs şehitler diyarıdır. Türkiye'nin her noktasından Kıbrıs'a direk uçuşlar yapılması gerekir. Turizm ve öğrenci akışı ile daha güçlü Türkiye ve daha güçlü Kıbrıs'ın oluşması sağlanmalıdır."