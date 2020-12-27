Kitle imha silahları ve dernek düzenlemelerine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Meclis Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda ele alınan, Kitle imha silahlarının yayılımının önlenmesi ve dernek düzenlemelerine yönelik kanun teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında yer alan kişi, kuruluş veya bunları doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden ya da hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara yasak gelecek. Bu kişi, kuruluş veya bunlar adına hareket eden kişi ya da kuruluşlara fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacak. Yasaklama kararları veya yasaklama kararlarının kaldırılması Cumhurbaşkanı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak.

İZİNSİZ YARDIM TOPLAYANLARA 5 BİN TL'DEN 200 BİN TL'YE KADAR CEZA

İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı tarafından, içerik ve yer sağlayıcıya, yardım toplama faaliyetine ilişkin içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirimde bulunulacak. İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde ise 10 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin TL idari para cezası ile cezalandırılacak. Yurt dışına yapılacak yardımlar ise yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilecek.

DERNEKLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Dernek faaliyeti çerçevesinde, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında yer alan suçlar ile 'Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında soruşturma başlatılması halinde, bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar, geçici tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilecek. Derneklerin şubeleri, dernek ve vakıfların üst kuruluşları, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler, vakıflar ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya temsilcilikleri ile Türkiye'de faaliyette veya iş birliğinde bulunma izinleri hakkında da ceza hükümleri ile birlikte uygulanacak.

SUÇ GELİRİNİN AKLANMASI KANUNU YÜKÜMLÜLERİNE, YENİ CEZAİ MÜEYYİDELER

'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun' yükümlülerinden, kimlik tespiti ve devamlı bilgi verme zorunluluklarından herhangi birini ihlal edenlere 30 bin TL, yasa dışı kazanca dair şüpheli işlem bildirimi görevini ihlal eden yükümlülere 50 bin TL idari para cezası verilecek. Yükümlünün banka, finansman şirketi, factoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu, yetkili müessese, ödeme ve elektronik para kuruluşu ile yönetmelikle belirlenecek diğer finansal kuruluşlar olması halinde, idari para cezası, işlem tutarının yüzde 5'inden az olmamak üzere 2 kat olarak uygulanacak.

31 Aralık 2021 tarihine kadar, çeklerin üzerinde yer alan tarihlerden önce ilgili bankaya ibrazı geçersiz sayılacak.