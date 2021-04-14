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Kimyasal silah kullanımı savaş suçudur

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejim tarafından 4 Şubat 2018'de kullanılan klor gazı saldırısıyla ilgili, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) yayımladığı rapora ilişkin "Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanısıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur" dedi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 08:42
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Kimyasal silah kullanımı savaş suçudur

Dışişleri Bakanlığı, KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin yayımladığı 2'nci raporla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tespit Ekibi, 12 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ikinci raporunda, 4 Şubat 2018 tarihinde Serakib'de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır" denildi.

'SORUŞTURMA EKİBİ, KİMYASAL SİLAH SALDIRISINDA REJİMİN SORUMLULUĞU ORTAYA KOYMUŞTUR'

Yapılan açıklamanın devamında, KSYÖ'nün yayımladığı rapora vurgu yapılarak, "Soruşturma ve Tespit Ekibi, bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunu ortaya koymuştur. Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanısıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur. Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan sözkonusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye'de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kimyasal SilahSavaşSuçSuriyeDışişleri BakanlığıTürkiye
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