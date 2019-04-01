Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94184
ALTIN
233.121
DOLAR
5.6105
STERLİN
7.3374
EURO
6.3081
Uğurcan Çakır: “Her zaman 1 numara olmak isterim”
Uğurcan Çakır: “Her zaman 1...
Hastalıklar da dijitalleşti
Hastalıklar da dijitalleşti
İmamoğlu ‘27.889’ oy önde
Son Dakika
İmamoğlu ‘27.889’ oy önde
'Altın kız' gururlandırdı
'Altın kız' gururlandırdı
“Hayırlı olsun”
“Hayırlı olsun”

Kilis'te, yeni belediye başkanı görevi devraldı

KİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı görevine seçilen AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut, görevi mevcut belediye başkanı Hasan Kara'dan devraldı.

Kilis'te, yeni belediye başkanı görevi devraldı

KİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı görevine seçilen AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut, görevi mevcut belediye başkanı Hasan Kara'dan devraldı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:07
0 Okunma
Kilis'te, yeni belediye başkanı görevi devraldı

KİLİS - Kilis'te daha önce 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve dün yapılan seçimlere de AK Parti adayı olarak katılan Mehmet Abdi Bulut, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan isim oldu. Mehmet Abdi Bulut, bu sabah beraberindeki çok sayıda partili ile birlikte Kilis Belediyesi'ne geldi. Taraftarları tarafından alkışlar eşliğinde gelen Mehmet Abdi Bulut'u, belediye girişinde mevcut başkan AK Partili Hasan Kara çiçeklerle karşıladı.

Hasan Kara, seçimlerin AK Parti’nin zaferi ile sonuçlandığını belirterek, göreve seçilen Bulut'u kutladı.

Görevi devralan Mehmet Abdi Bulut ise Hasan Kara'ya kente hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "İnşallah hizmetlere kaldığımız yerden devam e

DHA

Anahtar Kelimeler:
KilisYeni Belediye BaşkanıGörev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu ‘27.889’ oy önde
İmamoğlu ‘27.889’ oy önde
Düşmanlık değil sevgi kazandı
Düşmanlık değil sevgi kazandı
Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız
Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız
Şenocak: 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandık
Şenocak: 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandık
Eksiklerimizi tespit çalışmalarına başlıyoruz
Eksiklerimizi tespit çalışmalarına başlıyoruz
“Hayırlı olsun”
“Hayırlı olsun”
Bizim verilerimize göre İmamoğlu kazanmıştır
Bizim verilerimize göre İmamoğlu kazanmıştır
Cumhur İttifakı hedefe ulaşmıştır
Cumhur İttifakı hedefe ulaşmıştır
Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi
Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans