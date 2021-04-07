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Kılıçdaroğlu ve Akşener'den başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den şehit pilot için başsağlığı mesajı

07 Nisan 2021 Çarşamba 16:31
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Kılıçdaroğlu ve Akşener'den başsağlığı mesajı

ANKARA (DHA) 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da kaza kırıma uğrayan askeri uçakta şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. 

İYİ Parti lideri Akşener de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağımızın düştüğünü ve Yüzbaşımız Burak Genççelebi'nin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluMeral AkşenerUçak Kazasışehit Pilot
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