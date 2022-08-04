Kılıçdaroğlu: Uludere'nin acısı hala dinmiş değil

ŞIRNAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de Irak sınırında yaşamını yitiren 34 kişinin Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyündeki ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "18'i, 18 yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş değildir. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi, olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için geldim" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Uludere ilçesi Gülyazı köyüne geldi. Kılıçdaroğlu'na, ziyarette CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu'nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, 28 Aralık 2011'de yaşamını yitirenlerin aileleriyle görüştü.



'OLAYIN AYDINLATILMASI LAZIM'



Kılıçdaroğlu, olayda 34 canın yitirildiğini söyleyerek, "Bunların 18'i, 18 yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş değildir. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım. Olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Ölenler geri gelmeyecek. Bunun farkındayız. Hepimiz de biliyoruz zaten ama bir şekliyle annelerin acılarının dindirilmesi lazım. Anneler evlat acısıyla hala ve hala yaşıyorlar. Ve adalet istiyorlar bizden. Biz bu adaleti sağlayacağız. Adaleti sağlamak bizim görevimizdir. Eğer adaleti sağlarsanız o zaman toplumda kucaklaşmayı, toplumda huzuru, toplumda barışı sağlamış olursunuz. Aksi halde annelerin yüreğindeki ateş sönmüyor ve sönmeyecektir" diye konuştu.



'HAKKI YENEN EVLATLARIMIZIN DA HAKKINI HUKUKUNU SAVUNMAK ZORUNDAYIZ'



Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptaliyle ilgili sorusuna, devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Ben boşuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gitmedim. Boşuna oraya dayanmadım. Boşuna oraya gidip de hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için buranın da mutlaka bir şekliyle adalet dağıtması gerektiğini söyledim. Sözlü sınavda hakları yenilenler vardı. Sınavlarda hakları yenilenenleri de gördük. Çürüyen bir yapı var ve bu çürüyen yapıyı düzeltmek zorundayız. Burada adaleti nasıl sağlıyorsak hakkı yenen KPSS sınavına girip, hakkı yenen bütün bu evlatlarımızın da hakkını hukukunu savunmak zorundayız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bakın ben buradan Roboski'den söz veriyorum. Bütün millete söz veriyorum. KPSS'ye girip hakkı elinden alınan o gencecik pırıl pırıl evlatlarımızın, umutla sınavın iyi geçtiğini veya kötü geçtiğini düşünen evlatlarımızın da hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Biz Türkiye'de adalet içinde yaşamak zorundayız. Adalet bu ülkeye gelirse huzur gelir. Milli Eğitim Bakanlığı saraydan tutun en aşağıya kadar. Çürüyen bir devlet yapısı vardır. Liyakat yok, ahlak yok, her şey bir anlamda bitmiş vaziyette. Ama hepsini düzelteceğiz. Söz verdim, bir daha söz veriyorum. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."



ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSUNUN TAZİYESİNE KATILDI



Kılıçdaroğlu, daha sonra, Şırnak'ta yol çalışmasında, 2 Temmuz'da PKK'lı teröristlerin daha önce araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilakıyla şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu'nun taziyesine katıldı. Burada Mehmetoğlu'nun yakınları tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, başsağlığı dileğinde bulunup dua etti.