Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.729,98
ALTIN
1.030,44
DOLAR
17,97
STERLİN
21,79
EURO
18,35
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Atılım Üniversitesi Akademik Personel alacak
Atılım Üniversitesi Akademik Personel...
KTO Karatay Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi 23...
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu: Uludere'nin acısı hala dinmiş değil

04 Ağustos 2022 Perşembe 15:41
Kılıçdaroğlu: Uludere'nin acısı hala dinmiş değil

ŞIRNAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de Irak sınırında yaşamını yitiren 34 kişinin Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyündeki ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "18'i, 18 yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş değildir. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi, olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için geldim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Uludere ilçesi Gülyazı köyüne geldi. Kılıçdaroğlu'na, ziyarette CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu'nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, 28 Aralık 2011'de yaşamını yitirenlerin aileleriyle görüştü.

'OLAYIN AYDINLATILMASI LAZIM'

Kılıçdaroğlu, olayda 34 canın yitirildiğini söyleyerek, "Bunların 18'i, 18 yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş değildir. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım. Olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Ölenler geri gelmeyecek. Bunun farkındayız. Hepimiz de biliyoruz zaten ama bir şekliyle annelerin acılarının dindirilmesi lazım. Anneler evlat acısıyla hala ve hala yaşıyorlar. Ve adalet istiyorlar bizden. Biz bu adaleti sağlayacağız. Adaleti sağlamak bizim görevimizdir. Eğer adaleti sağlarsanız o zaman toplumda kucaklaşmayı, toplumda huzuru, toplumda barışı sağlamış olursunuz. Aksi halde annelerin yüreğindeki ateş sönmüyor ve sönmeyecektir" diye konuştu.

'HAKKI YENEN EVLATLARIMIZIN DA HAKKINI HUKUKUNU SAVUNMAK ZORUNDAYIZ'

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptaliyle ilgili sorusuna, devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben boşuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gitmedim. Boşuna oraya dayanmadım. Boşuna oraya gidip de hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için buranın da mutlaka bir şekliyle adalet dağıtması gerektiğini söyledim. Sözlü sınavda hakları yenilenler vardı. Sınavlarda hakları yenilenenleri de gördük. Çürüyen bir yapı var ve bu çürüyen yapıyı düzeltmek zorundayız. Burada adaleti nasıl sağlıyorsak hakkı yenen KPSS sınavına girip, hakkı yenen bütün bu evlatlarımızın da hakkını hukukunu savunmak zorundayız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bakın ben buradan Roboski'den söz veriyorum. Bütün millete söz veriyorum. KPSS'ye girip hakkı elinden alınan o gencecik pırıl pırıl evlatlarımızın, umutla sınavın iyi geçtiğini veya kötü geçtiğini düşünen evlatlarımızın da hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Biz Türkiye'de adalet içinde yaşamak zorundayız. Adalet bu ülkeye gelirse huzur gelir. Milli Eğitim Bakanlığı saraydan tutun en aşağıya kadar. Çürüyen bir devlet yapısı vardır. Liyakat yok, ahlak yok, her şey bir anlamda bitmiş vaziyette. Ama hepsini düzelteceğiz. Söz verdim, bir daha söz veriyorum. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSUNUN TAZİYESİNE KATILDI

Kılıçdaroğlu, daha sonra, Şırnak'ta yol çalışmasında, 2 Temmuz'da PKK'lı teröristlerin daha önce araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilakıyla şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu'nun taziyesine katıldı. Burada Mehmetoğlu'nun yakınları tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, başsağlığı dileğinde bulunup dua etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHPUluderi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’li Torun: Halkın gerçeğinden uzak rakamları açıklıyorlar
CHP’li Torun: Halkın gerçeğinden uzak rakamları açıklıyorlar
AK Parti'li İleri: Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz
AK Parti'li İleri: Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz
CHP'li Özkoç: Yakın zamandaki tüm sınavlar araştırılmalı
CHP'li Özkoç: Yakın zamandaki tüm sınavlar araştırılmalı
Bakan Soylu'dan 'cemevi saldırısı' açıklaması: Buradaki çapağı bulacağız
Bakan Soylu'dan 'cemevi saldırısı' açıklaması: Buradaki çapağı bulacağız
Karamollaoğlu: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
Karamollaoğlu: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
Ümit Özdağ: Bundan önceki sınavlar da araştırılsın
Ümit Özdağ: Bundan önceki sınavlar da araştırılsın
"ABD, Türkiye ve Yunanistan arasında kısa süreli bir çatışma istiyor"
"ABD, Türkiye ve Yunanistan arasında kısa süreli bir çatışma istiyor"
Bakan Varank: Maden tartışmalarının çoğunluğu siyasi saiklerle oluyor
Bakan Varank: Maden tartışmalarının çoğunluğu siyasi saiklerle oluyor
TBMM'de toplantı yeter sayısına ulaşılamadı
TBMM'de toplantı yeter sayısına ulaşılamadı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول