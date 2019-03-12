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Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerine kim destek veriyorsa, Allah belasını versin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında şehit düşen Sinan Yaylı'nın Bursa'daki babaevini ziyaret etti. Ziyaretin ardından mahalledeki kahveye giden Kılıçdaroğlu, buradaki bir kişinin "CHP, HDP ve terör örgütünün ilişkisi ne olacak?" sorusuna ''Terör örgütlerine kim destek veriyorsa Allah belasını versin. Biz Türkiye'nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz'' yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerine kim destek veriyorsa, Allah belasını versin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında şehit düşen Sinan Yaylı'nın Bursa'daki babaevini ziyaret etti. Ziyaretin ardından mahalledeki kahveye giden Kılıçdaroğlu, buradaki bir kişinin "CHP, HDP ve terör örgütünün ilişkisi ne olacak?" sorusuna ''Terör örgütlerine kim destek veriyorsa Allah belasını versin. Biz Türkiye'nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz'' yanıtını verdi.

12 Mart 2019 Salı 13:59
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Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerine kim destek veriyorsa, Allah belasını versin

BURSA - CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Mardin'in Savurn İlçesi yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Sinan Yaylı'nın, Bursa'daki babaevini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, İvazpaşa Mahallesi'ndeki kahvehaneye geçti. Burada sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın, "CHP, HDP ve terör örgütünün ikişkisi ne olacak?" sorusu üzerine,  ''Ben partimin genel başkanı olarak söylüyorum ki terör örgütlerine kim destek veriyorsa Allah belasını versin, biz Türkiye'nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz. Bayrağımıza bağlıyız, herkese bağlıyız. Size gayet açık ve net söylüyorum'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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