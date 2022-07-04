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Kılıçdaroğlu: Sorunların büyük olduğunu biliyorum

04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:27
Kılıçdaroğlu: Sorunların büyük olduğunu biliyorum

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir evde 3, 4 çocuğun işsiz olduğunu biliyorum. Annenin, babanın ne kadar dertli olduğunu biliyorum. Sorunların büyük olduğunu biliyorum. Birileri çocuğuna iş bulamazken diğerlerinin 4-5 yerden maaş aldığını biliyorum. Bütün bunların hepsini çözeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programda Bilecik, Bolu, Düzce ve Sakarya'dan gelen kadın kolları başkanları ile il, ilçe başkanları ve üyelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, AK Parti'den ayrılıp CHP üyesi olan 2 kadına parti rozeti taktı. Parti üyesi kadınlardan stratejik çalışmayı öğrenmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Kiminle konuşmalıyız, kiminle sohbet etmeliyiz, kimi partiye kazandırmalıyız? Belki hayatında hiç politik söylemi dinlememiş veya evinde hiç siyaset konuşulmayan bir ailede, bir kadınla oturup konuştuğunuz zaman dünyanın derdini dinleyebilirsiniz. Aslında o dertleri çözecek olan siyaset; başka bir şey değil. Onlara politikalarımızı aktarmak, siyasetin ne kadar önemli olduğunu ve eğer kendi haklarını arayacaklarsa, arama yolunun da siyasetten geçtiğini bir şekliyle de anlatmanız gerekiyor. Bir evde yaşanan dramı en derinden hisseden evdeki kadındır. Şiddete uğrayan kadın var, baskı altında olan kadın var, düşüncesini özgürce ifade edemeyen kadınlar var. Bunları da sizin bir şekilde kucaklamanız ve çözümleri anlatmanız lazım. Aile Destekleri Sigortası; kız çocuğunun okuması, yurt sorununun çözülmesi, evde huzurun olması, asgari bir gelir güvencesinin eve sağlanması, o gelir güvencesi içerisinde annenin gelecekten bir endişe hissetmemesi için gereklidir. Bu görevin sosyal devlete ait olduğunun, Anayasa'nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddelerinden birisinin de sosyal devlet olduğunu, sosyal devletin de fakirin fukaranın yanındaki devlet tanımı olduğunu, bütün dünya anayasalarında da devletin sosyal devlet olması gerektiğinin yazıldığını bir şekliyle anlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'HEPSİNİ BERABER ÇÖZECEĞİZ'

Türkiye'de büyük adaletsizlikler yaşandığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bir evde 3, 4 çocuğun işsiz olduğunu biliyorum. Annenin, babanın ne kadar dertli olduğunu biliyorum. Sorunların büyük olduğunu biliyorum. Birileri çocuğuna iş bulamazken diğerlerinin 4-5 yerden maaş aldığını biliyorum. Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Kim çözecek? Biz çözeceğiz, beraber çözeceğiz, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle beraber çözeceğiz. Bu mücadeleyi verdiğimiz zaman bu ülkeye karşı görevimizi gerçekten yapmış oluruz. Asıl hedefimiz de bunu sağlamak. Sizin gücünüz var, gücünüzü kullandığınız zaman göreceksiniz ki pek çok sorun da kendiliğinden çözülmüş olacaktır" açıklamasında bulundu.

'PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK'

Kılıçdaroğlu, iktidarlarında kırsalda her kadın ve her gencin sigortalı olacağını ve sigortasını devletin ödeyeceğini söyleyerek, "Bu önemli, bunu anlatın. Kırsal boşalıyor, kırsalın boşalması demek 84 milyonun aç kalması demek. Oradaki insanların desteklenmesi gerekiyor. Gençler çalışıyorsa, devlet her ay sosyal güvenliklerini düzenli yatıracak. Kadın zaten erkekten daha fazla çalışıyor. Özellikle Karadeniz'de bunu görüyorum. Onların da sosyal güvenliği olacak. Sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Dolayısıyla kendi emeklilik haklarını kazanmış olacaklar. Bunu sağladığınız zaman kırsalda daha güçlü bir yapılanma, kırsalda daha güçlü bir üretim ve çalışıp alın teri dökenin hakkını aldığı bir düzeni inşa etmiş olacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluSorunlarCHPTürkiye
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