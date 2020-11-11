Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1263
ALTIN
477.674
DOLAR
7.8917
STERLİN
10.5525
EURO
9.2853
Bryant Dunston'ın ismi ölümsüzleştirildi
Bryant Dunston'ın ismi ölümsüzleştirildi
Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj
Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile...
“Çocuğunuz yemek yemiyorsa nedeni ‘pamukçuk’ olabilir”
“Çocuğunuz yemek yemiyorsa nedeni ‘pamukçuk’...
Bursaspor maçlara hızlı başladı, sonunu getiremedi
Bursaspor maçlara hızlı başladı, sonunu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu: 'Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu biziz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oylarının bekledikleri ölçüde artmadığını belirterek, "Artmalı mı, artmalı. Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu kim; sorumlusu biziz. Vatandaş değil" dedi.

11 Kasım 2020 Çarşamba 16:30
1 Okunma
Kılıçdaroğlu: 'Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu biziz'

ANKARA - CHP Ekonomi Masası'nın değerlendirme toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminin endişe içinde olduğunu ve çıkış aradığını savundu. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de çözülemeyecek hiçbir sorun da yoktur. Her sorunu akılla, uygulamayla, bilgiyle, birikimle çözmek mümkündür. Önyargılarımızdan arınarak, var olan sorunların üzerine eğilerek, sorunların kaynağına inerek sorunları çözebiliriz. Sorunlar sadece içeriden kaynaklanan sorunlar değil. Türkiye'nin dışa açık ekonomisiyle birlikte sorunlar bir anlamda geniş boyutuyla önümüzde duruyor. Sorunun çözümünde önce bir stratejinizin olması lazım; 'Ben hangi stratejiden yola çıkarsam sorunu çözebilirim' diye. O zaman biz öyle bir strateji belirleyelim ki sorunu çözme açısından alacağımız her kararı bu stratejinin içerisine yerleştirebilelim" dedi.

'4 AŞAMALI BİR STRATEJİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ'

Kılıçdaroğlu, 4 aşamalı bir strateji oluşturulması gerektiğini belirterek, "Bunun birinci aşaması; bu ülkede yaşayan herkes ister doğu, ister batı, ister kuzey, ne olursa olsun her vatandaşın önce ihtiyaç duyduğu bir şey var; can ve mal güvenliği. Can ve mal güvenliği ne demektir; 'Ben rahatlıkla yatırım yapabilirim, ben bunu söylediğim zaman asla zarar görmeyeceğim, malıma da zarar gelmeyecek canıma da zarar gelmeyecek.' Bunun yolu nedir; katıksız bir demokrasi. Stratejimizin birinci ayağı demek ki ülke de herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak. İkinci aşama; Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda üretmesi lazım. Demokrasi varsa düşünce alanında insanlar bilgi üretecekler. Üniversiteler bilgi üretecek. Üniversitelerden aykırı bir söz çıktığı zaman 'Vay sen bunu niye söyledin' denilmeyecek. Onun düşüncesine saygı gösterilecek. Üçüncü ayağı; yarattığımız katma değeri hakça paylaşacağız. Herkesin işi, aşı olacak. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Dördüncü unsur; sürdürülebilirlik. Ekonomi süratle gelişiyor, Türkiye'nin en az 25-30-40 yıllık planlar yapması gerekiyor. Dünya nereye gidiyor, biz nereye gideceğiz? Buradan bütün iş dünyasına sesleniyorum, sizin dinamizminizi en iyi ben biliyorum" diye konuştu.

'BU ÜLKEDE NE OLUYORSA BİLİYORUZ'

CHP Ekonomi Masası'nda sanayici, turizmci, esnaf, çiftçi ve eski bürokratların bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi en temel ve en büyük ekonomik krizden çıkaran kadrolar bizde. Bizim sorunumuz ne? Onu da açık yüreklilikle ifade edeyim, CHP'nin sorunu yaratılmış olan bir algı 'Efendim CHP gelirse memleketi yönetir mi?' Hiç kimsenin endişesi olmasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur. Bunu da gayet açık, gayet de net söylüyorum. İğneden ipliğe bu ülkede ne oluyorsa biliyoruz. Önlemler; akılla alınır, bilgiyle alınır, deneyimle alınır. Özel sektörün önündeki bütün engelleri kaldırın; Türkiye'yi uçururlar. Kendisine Türkiye'de alan bulamayan Bulgaristan'a, Macaristan'a, Almanya'ya gidiyor. Neden o iş dünyasının saygın insanına Türkiye'de alan açmıyorsunuz, neden korkutuyorsunuz?"

'SON 10 YILDA EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİ CHP'DİR'

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin CHP'nin oy oranlarının artmadığına dair son anket sonuçlarının yayınlandığını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:

"Kaç anket bizim oyumuzun düştüğünü gösteriyor? Bir anket çıktı. Onun dışında hiçbir anket bizim oyumuzun düştüğünü göstermedi. Şu söylenebilir; 'Oyunuz beklediğiniz ölçüde artıyor mu?' Hayır. Artmalı mı, artmalı. Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu kim, sorumlusu biziz. Vatandaş değil. Biz 81 ile esnafla görüşmek için milletvekili gönderdik mi, gönderdik. Sorunları bizzat ayaklarına giderek saptadık mı, saptadık. Başka yapan parti var mı, yok. Vatandaşa güven vermek lazım, doğrudur ama vatandaşa güveni çalışarak vereceğiz. CHP ile ilgili şöyle bir algı daha vardı; 'CHP hep eleştirir, öneri yoktur' Bunu defalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylerdi, 'Siz hep eleştirirsiniz' diye. Ama şunu ifade edeyim ki son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir."

'ÇÖZÜM YERİ TBMM'DİR'

Kılıçdaroğlu, "Daha önce siz Kürt meselesinin çözümünü parlamentoda gerçekleştireceğinizi söylemiştiniz. Bunu somut olarak nasıl çözeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Eğer ifade ettiğiniz Kürt sorunu bugüne kadar çözülememişse sorumlusu siyaset kurumudur. Çözüm yeri bellidir. Açık ve net söyledim. Çözüm yeri TBMM'dir. Orada çözülür bu sorun. Bütün partilerin katılımıyla çözülmesi gereken bir sorundur. Her partinin içerisinde de bu sorunun çözümüne katkı verecek bilgi ve birikime sahip milletvekilleri de vardır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluOy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP il başkanından Kılıçdaroğlu'na görevden alma tepkisi
CHP il başkanından Kılıçdaroğlu'na görevden alma tepkisi
Akşener: ABD ile artık yeni bir döneme girdik
Akşener: ABD ile artık yeni bir döneme girdik
Bahçeli: Bugün Türkiye'de muhalefet krizi vardır
Bahçeli: Bugün Türkiye'de muhalefet krizi vardır
AK Parti'li Çelik: Azerbaycan sahada zafer kazandı
AK Parti'li Çelik: Azerbaycan sahada zafer kazandı
Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı
İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir
İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir
'MİLLET YOKSA AK PARTİ DE YOKTUR’
'MİLLET YOKSA AK PARTİ DE YOKTUR’
Bakanlar Çavuşoğlu ve Akar, Azerbaycan’da
Bakanlar Çavuşoğlu ve Akar, Azerbaycan’da

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma