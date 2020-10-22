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Kılıçdaroğlu: OSB'lerde teknoloji liseleri kurmak istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimde sorunlar olduğunu savunarak, ''Bizim projelerimizden birisi teknoloji liseleridir. Bütün organize sanayi bölgelerinde (OSB) teknoloji liseleri kurmak istiyoruz. Teknoloji liseleri kurduğumuz zaman sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacı süratle karşılanabilir'' dedi.

22 Ekim 2020 Perşembe 13:05
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Kılıçdaroğlu: OSB'lerde teknoloji liseleri kurmak istiyoruz

ANKARA - CHP Lideri Kılıçdaroğlu, üniversite mezunlarıyla videokonferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na, genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen ile parti meclisi üyesi Umut Akdoğan eşlik etti. Gençlerin taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, ''Sorunları yaşayan sizler bir şekliyle sorunları aktarıyorsunuz. O sorunlara bir anlamda da çözüm üretecek olan siyaset kurumu. Maalesef bugün siyaset kurumu gençlerin işsizlik sorununa çözüm bulabilecek birikime ve kapasiteye sahip değil. Bunu iktidar için ifade ediyorum. Elbette ana muhalefet partisi olarak bize yönelik eleştiriler de var. Bu eleştirileri de saygıyla karşılıyorum. Önce şunu ifade edeyim ki umutsuzluğun çok yaygın olduğunu görüyorum ben. Gençlerin umutsuz olmaya hakları yok. Bir sefer onun altını özenle çizmek isterim. Doğru; sıkıntılar var. Doğru; iş bulamıyorsunuz, hala baba evindesiniz. Bir gelir elde edip hem kendi geleceğinizi çizmek hem birikim yapmak; bunun özlemini doğal olarak her genç duyar. Sizler de duyuyorsunuz. Ama bugün yaşadığınız koşullar kaldırılması gerçekten de zor olan koşullar" diye konuştu.

'BÜTÜN OSB'LERDE TEKNOLOJİ LİSELERİ KURMAK İSTİYORUZ'

Eğitimde ciddi sorunların olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bu başlı başına ele alınması gereken bir konu. Çünkü eğitim sağlıklı bir planlama üzerine inşa edilmiş değil. Herkesin üniversite mezunu olduğu bir ülke hiçbir yerde yoktur. Sağlıklı bir eğitim politikasıyla hayatın her alanını, imalatın ya da üretimin her alanını istihdam alanına dönüştürmek mümkün. Örneğin bizim projelerimizden birisi teknoloji liseleridir. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurmak istiyoruz. Teknoloji liseleri kurduğumuz zaman sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacı süratle karşılanabilir. Bu liseler yatılı olacak. Bu liselerde çalışanlar da belli bir süreden sonra belli bir sınıftan sonra kendi alanlarıyla ilgili sanayide staj yapacaklar. Çalışacaklar ve onların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Eğer bunlar üniversiteye gitmek istiyorlarsa bunlara ayrıca artı puan verilecek. Örneğin motor bölümünde okuyan makine mühendisi olmak istiyorsa diğer öğrencilere göre 2, 3, 5 puan ne ise artı verilerek kendi üniversitelerine devam edebilecekler" dedi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca kamu sınavlarında mülakatın tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluEğitimOsbTeknoloji Liseleri
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