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Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:06
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Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgınının Ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirmeyi engellediğini, dini ve beşeri gelenekleri dahi değiştirdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ancak salgın, bu kutsal ayın sabır, bağışlama, bereket, ibadet, paylaşma ve adaletle özdeş olması gereken yaşamımızın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Salgın nedeniyle daha da ağırlaşan ekonomik buhranın, yüzbinlerce ailemiz üzerindeki etkisini azaltmaya çalıştık. Kimsenin yoksunluğunu ve yoksulluğunu teşhir etmeme, bir elin verdiğini diğer elin görmediği bir anlayışla hareket ettik. Ramazan ayının ruhuna ve sosyal devlet ilkesine uygun olarak kimseyi ötekileştirmedik, yardımlarda kimseyi ötelemedik, kimseyi de kayırmadık. CHP’li belediyelerin bu yardımlaşma ve dayanışma uygulamaları vatandaşlarımızın güvenini kazandı; güven arttıkça yardımseverlerin sayısı arttı; yardımların bereketi çoğaldı. Dünyaya örnek olan bu dayanışmanın, Türkiye’nin güzel, huzurlu ve mutlu geleceğini müjdelediğini biliyorum" dedi.

Mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını; terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerini rahmetle yad ettiğini belirterek, "Salgına karşı olağanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Güvenlik güçlerimiz, apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz, bakkallarımız, PTT çalışanlarımız başta olmak üzere salgın boyunca da iş başı yapan tüm emekçilerimizin, tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin hakim olduğu nice bayramlara'' ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 23.05.2020 17:14
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluRamazan BayramıBayram Mesajı
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