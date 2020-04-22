Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
12. Rofife Kısa Film Festivali
12. Rofife Kısa Film Festivali
Manisa laleleri erken açtı, koparmanın cezası 73 bin lira
Manisa laleleri erken açtı, koparmanın...
Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar, tarihi değiştirebilir
Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar,...
Zerdeçal satışları arttı, uzmanlar 'dozaj' uyarısı yaptı
Zerdeçal satışları arttı, uzmanlar 'dozaj'...
Koronavirüse karşı kaliteli uyku için 5 öneri
Koronavirüse karşı kaliteli uyku için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşanan salgın hastalık nedeniyle evlerimizde karşılayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerimizde kutlanmaktadır" dedi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:12
0 Okunma
Kılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajı

ANKARA -  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gençlik yıllarından itibaren kurduğu 'demokrasi' düşünün 100 yıl önce hâkimiyeti kayıtsız şartsız millete devretmek üzere açılan TBMM ile gerçeğe dönüştüğüne vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Mustafa Kemal, 'Ben her kerameti Meclis'ten bekleyenlerdenim' der. Meclis'in sahip olduğu keramet ise şüphesiz 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesidir. Bu nedenledir ki Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal'in liderliğinde ve dünyaya örnek olan bir dayanışmayla kazanan milletimizin özgürlük ve bağımsızlığa ulaşma kararlılığının merkezi TBMM'dir. Yurttaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı, her vatandaşının eşit haklara sahip olduğu genç Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Atatürk, bu kıymetli günü aynı zamanda çocuklara armağan etmiştir" ifadelerini kullandı.

'BAYRAM, YÜREKLERİMİZDE KUTLANACAKTIR'

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün bu tercihinin ülkenin gelecek nesillere emanetinin de bir nişanesi olduğunu belirterek ''Unutulmamalıdır ki, milletin vekâletini taşıyan TBMM’nin asli görevi, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek, ülkemizin dünyada söz sahibi olmasını sağlamaktır. Bugün yetkileri törpülenen, işlevsiz hale getirilmek istenen TBMM, yurdumuza vurulmak istenen prangayı 100 yıl önce kırdığı gibi kıracak, 29 Ekim 2023’de kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeniden demokrasinin timsali olacaktır. Yaşanan salgın hastalık nedeniyle evlerimizde karşılayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin 100'üncü yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerimizde kutlanmaktadır. İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak; Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır'' dedi. 

'BU GÜZEL ÜLKENİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEKSİNİZ'

Kılıçdaroğlu, çocuklara da seslenerek, "Sevgili çocuklar; sizler, bu güzel ülkenin geleceğini inşa edeceksiniz. Bu nedenle 100 yıl önce neler yaşandığını, Ulu Önder Atatürk’ün neden ilk iş olarak TBMM’yi açtığını iyi öğrenmelisiniz. Güzel Cumhuriyetimizin temel ilkesi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesidir. Bu aynı zamanda sizlere 'bağımsızlık' ve 'adalet' üzerine inşa edilmiş bir mirasın da temelidir. Bu mirası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesi ve onun da ilerisine taşıyacak olan sizlersiniz. Bu duygu ve düşüncelerle, dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920’de TBMM'nin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı rahmetle, saygıyla anıyorum. Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
Bakan Gül başkanlığında 6'ncı 'koronavirüs' toplantısı
Bakan Gül başkanlığında 6'ncı 'koronavirüs' toplantısı
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden yapılacak
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden yapılacak
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan özel oturumu ile toplanacak
TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan özel oturumu ile toplanacak
Dev tren yola çıktı
Dev tren yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneleri inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneleri inceledi
TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan açıklaması
TBMM'nin çalışmalarına 10 gün ara verilecek
TBMM'nin çalışmalarına 10 gün ara verilecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı