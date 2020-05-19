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Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı, onurlu bir direniştir. En karanlık gecede dahi yanan umut ışığıdır" dedi.

19 Mayıs 2020 Salı 09:58
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Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter'dan mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet etmek üzere Cumhuriyet düşüyle çıktığı yürüyüşün 101'inci yıl dönümünde olduklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, 16 Mayıs 1919'da Dersaadet'ten ayrılarak Samsun'a doğru yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün, ardından gelen idam fermanını halkın vicdanına sığınarak yırtıp attığını, bağımsızlık için ölümü dahi göze aldığını vurguladı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı, onurlu bir direniştir. En karanlık gecede dahi yanan umut ışığıdır. 101 yıl önce parlayan bu ateş, bugün dahi güzel ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır. Kovid-19 salgın hastalığının yaşandığı bugünlerde, sağlık sorunlarının yanı sıra, saray iktidarının neden olduğu ekonomik buhran ile de karşı karşıyayız. Ancak unutmayın ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir ülkedir. Aklın ve bilimin ışığında, güçlü bir toplumsal dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Dolayısıyla, bu ülkenin evlatlarının, hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkı yoktur. Özellikle de gençlerimizin. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz günü hediye ettiği gençlerimize, geleceğimizi de emanet etmiştir. Gençlerimizin de, bu inançla hareket etmesi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkemizden taviz vermeden, ülkenin yarınlarını inşa etmesi gekir. Dün Samsun'da bağımsızlık, bugün Adana'da 'hak, hukuk ve adalet' mücadelesi veren gençlerimizi, hiçbir kuvvetin yıldıramayacağı bilinmelidir. İnanıyorum ki onlar, aynı azim ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu19 MayısAtatürk
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