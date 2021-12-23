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Kılıçdaroğlu: Milletten korkan, devleti yönetemez

23 Aralık 2021 Perşembe 11:15
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Kılıçdaroğlu: Milletten korkan, devleti yönetemez

ADANA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da nakliyecilerle kahvaltı yaptı. Kılıçdaroğlu, "En büyük hakem kim? Milletin kendisidir. Getir, sandığı koy. Milletten korkulmaz. Milletten korkan, devleti yönetemez" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret etti. Burada nakliyecilerle kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, sektörde yaşanan sorunları dinledi. Nakliyecilerin çektiği sıkıntıları yakından takip ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, çözülemeyecek sorun olmadığını dile getirdi.

Kendilerine oy verse de vermese de her vatandaşın sorununu çözeceğini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Gidin manava, bakkala, apartman görevlilerine; onlarla da görüşüyorum. Bu memlekette kim ‘Sahipsizim’ diyorsa bu kardeşinize geliyor. Kimse sahipsiz olmayacak. Devleti kuran Mustafa Kemal Atatürk demiş ki ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizin kimsesidir’. Ya sizin kimseniz kim? Sahipsiz kaldınız. Parlamentoya gelip sizinle ilgili kanun görüşürken yetkililerinizi davet ettiler mi? ‘Biz kamyon, otobüs, minibüs, taksi ile ilgili karar alacağız; ne düşünüyorsunuz?’ diye size soru soran oldu mu? Yok. Nerede demokrasi? Benim hakkımda karar alıyorsun, benim haberim yok. Düzelteceğim. Kararlıyım, düzelteceğim. Bu konuda hiç tereddüt etmeyin. Biraz sabır, mecburen sabır. Sandık gelecek. En büyük hakem kim? Milletin kendisidir. Milletten niye korkuyorsun? Getir sandığı koy, millet sana oy veriyorsa 'Eyvallah' diyeceksin ki ‘Ey Kılıçdaroğlu, bay kemal, bak gördün mü? Sandığı getirdim, millet bana oy verdi’. Söyle. Milletten korkulmaz. Milletten korkan insan, devleti yönetemez. Devlet ayrıdır, hükümet ayrıdır. Devlet bakidir, hükümet devleti 5 yıl yönetmek üzere milletten görev alan kurumdur" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHP
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