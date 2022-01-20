Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,020.68
ALTIN
793.79
DOLAR
13.40
STERLİN
18.27
EURO
15.22
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel...
Jeotermal alanlar devredilecek
Jeotermal alanlar devredilecek
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı, adayımızı belirleyecek

20 Ocak 2022 Perşembe 14:06
10 Okunma
Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı, adayımızı belirleyecek

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı, adayımızı belirleyecek. Hiç kimse en ufak bir endişe duymasın. 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Konut Görevlileri Sendikası'nı (Konut-Sen) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Konut-Sen Genel Başkanı Uğur Gözel ve sendika üyeleri ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Apartman görevlileriyle yaklaşık 2,5 yıldır ilgileniyoruz. Tıpkı taşeron işçileriyle ilgilendiğimiz gibi. Onların önce sendika kurarak örgütlenmelerini ve bir araya gelmelerini çok arzu ettim. Bu çerçevede elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. 1 milyonu aşkın apartman görevlisi arkadaşıma seslenmek isterim; moralinizi bozmayın, Türkiye güzel ve büyük bir ülke. Sizin sorunlarınız var biliyorum. Sizin sorunlarınızı çözmek benim boynumun borcudur, çözeceğim" dedi.

'HERKESİN HUZUR İÇİNDE YAŞAMASI LAZIM'

Kılıçdaroğlu, apartman görevlilerinin pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Bütün apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını karşıladılar. Ben önce 'maskeleri apartman görevlilerine verin' demiştim. 'Önce aşılar apartman görevlilerine yapılsın' demiştim; ama bu talebimiz kabul görmedi. Bugün benim ne kadar haklı olduğum görülüyor. Sizden isteğim tekrar örgütlenin bir araya gelin. Bir sorunla karşılaştığınızda bilin ki Kılıçdaroğlu kardeşiniz yanınızda. Sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Bu ülkede fakirin, fukaranın yanında olan kişiyim. Bunun bir hak, adalet ve insanlık mücadelesi olduğunu biliyorum. Bu ülkede yaşayan herkesin huzur içinde yaşaması lazım. Evlatlarına huzur içinde bakması lazım. Herkesin huzur içinde yaşarken en azından kendi kültürel ihtiyacını da bir anlamda gidermesi lazım" diye konuştu.

'VATANDAŞIN CEBİNDE DOLAR MI VAR'

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Demek ki Sayın Erdoğan Türkiye'de çift paranın kullanıldığını kabul ediyor. Yani bir taraftan döviz bir taraftan Türk lirası. İyi de memleketi bu hale kim getirdi? Bu şikayeti yapan kişi önce sesini beşli çeteye duyurması lazım. Dolar bazında garantiler verildi. Köprülerin, yolların bedelleri var. Aynı zamanda yüksek mevduat sahiplerine de dolar üzerinden kur garantisi verildi, nasıl oluyor bu? Vatandaşın cebinde dolar mı var? Doları taşıyanlar belli; yanında gezenler. Beşli çetenin kim olduğunu sadece ben değil bütün dünya biliyor. Kurtarmak istiyorsan önce beşli çeteyi çağıracaksın. Diyeceksin ki 'yolları, köprüleri doları bitiriyorum, hepsi Türk lirası olacak' diyeceksin. Vatandaşı kandırmasınlar, herkes gerçeği biliyor. Apartman görevlilerinin dolarları mı var? İnsaf kardeşim 21'inci yüzyılda yaşıyoruz."

'ADAYIMIZ, CUMHURBAŞKANI OLACAK'

Kılıçdaroğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ''Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı belli oldu; ama seçim tarihinin belli olmasını bekliyoruz" açıklamasına ilişkin de "Millet İttifakı, adayımızı belirleyecek. Hiç kimse en ufak bir endişe duymasın. 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakıKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Erbakan: Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz
Fatih Erbakan: Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerine ofis açtırmak ateşle oynamaktır
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerine ofis açtırmak ateşle oynamaktır
CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor
CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor
Ali Babacan: Biz Türkiye'yi bir ayda toparlarız
Ali Babacan: Biz Türkiye'yi bir ayda toparlarız
Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk
Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk
HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da
HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da
Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Algı operasyonu yapıyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Algı operasyonu yapıyor
Çavuşoğlu: Rusya- Ukrayna gerginliği ciddi, temaslarımızı sürdüreceğiz
Çavuşoğlu: Rusya- Ukrayna gerginliği ciddi, temaslarımızı sürdüreceğiz
'Biz, çok farklı coğrafyalarla ortak noktaları bulunan bir milletiz'
'Biz, çok farklı coğrafyalarla ortak noktaları bulunan bir milletiz'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma