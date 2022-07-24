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Kılıçdaroğlu: Lozan'ın resmi bayram kabul edilmesi için teklif vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir" dedi.

24 Temmuz 2022 Pazar 12:36
Kılıçdaroğlu: Lozan'ın resmi bayram kabul edilmesi için teklif vereceğiz

ANKARA (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir diplomasi zaferine imza atarak bağımsız Türkiye'nin yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yılını kutluyorum. Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde tekrar söylüyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Chp Genel BaşkanıKemal KılıçdaroğluLozan Barış Antlaşması
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