Kılıçdaroğlu: Hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 39 ilçe başkanı da katıldı. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede demokrasiyi inşa edeceğiz. Birlikte yaşamayı hayata geçireceğiz. Biz bunların hepsini yapmaya kararlıyız. Biz hayatta olduğumuz sürece son CHP’li ayakta olduğu sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyiz ve asla korkmayız. Çünkü biz Kuvay-i Milliyeciyiz. Milliyetçi ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; biz Türkiye Cumhuriyeti devletini sonuna kadar savunacağız. Devletin sırlarını paylaşan adamdan zarar dışında hiçbir fayda gelmez. Bu milletin hizmetkarı olmak için biz iktidarı istiyoruz" dedi.

'BİZİ RAHATLIKLA ELEŞTİREBİLECEKSİNİZ'

Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 700 kişinin CHP'ye katıldığını hatırlatarak, "Kayseri’de güzel bir görsel şölen vardı. Erciyes Üniversitesinin bahar şenliğinde binlerce öğrencinin söylediği İzmir Marşı vardı. İzlerken gözüm yaşardı. Orada yaşayan bütün gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. Siz iyi ki varsınız. Onlar Türkiye Cumhuriyeti devletine itibar kazandıracak olanlardır. Tweet atarken sakın düşünmeyin. Bizim iktidarımızda rahatlıkla bizi eleştirebileceksiniz. Asla gözaltına alınmayacaksınız. Evlatlarımızı zehirleyen uyuşturucu baronlarına sözümdür; iktidarımızda bütün uyuşturucu baronlarının saltanatına son vereceğiz. Onların burunlarından fitil fitil getireceğim. Gencecik çocuklarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'CHP ENFLASYONU YARATTI DEMİYORLAR'

Kılıçdaroğlu, TÜİK’e müdahale edildiğini söyleyerek, "İşçilere, emeklilere, dul ve yetimlere sesleniyorum; hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız, yanımızda duracaksınız. Hakkınızı hukukunuzu teslim edeceğiz. Enflasyon için bir sürü gerekçe uyduruyorlar, 'bütün dünyada var, krizler var' diye. Ne hikmetse bu arada 'CHP enflasyonu yarattı' demiyorlar. Ukrayna ile Rusya savaş halinde. Ukrayna’da yüzde 16,4, Rusya’da 17,8 iki ülkede enflasyon" dedi.

'CHP ESKİ CHP DEĞİL'

Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin enflasyonla mücadeleyi sadece devletin çözemeyeceğine yönelik açıklamaları olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Kim çözecek peki? Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı sağlamakta hangi kurumun yetkili olduğunu bilmiyor. Bu kadar bilgisiz insanların yönettiği ülke maalesef. Erdoğan söylüyor; 'Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının hala döviz cinsinden yatırım yapmaktaki ısrarları var'. Devlet nasıl yönetiliyor? Bir devlet böyle yönetilmez. Acaba Erdoğan düşünüyor mu neden tasarruflarını döviz olarak tutuyorlar bu vatandaşlar? Senin yarattığın tablo yüzünden. Kendisini suçlayacağına vatandaşı suçluyor. Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Muhafazakar genç kadın kardeşlerime iki çift lafım var; bu ülkenin annelerine, kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz. Yarın döner bunlar size de hakaret ederler. Cennet anaların ayakları altındadır ve kadına saygı duyuyoruz. 'Bize hep CHP’yi kötülediler' diyecekler. Artık şuna inanmanızı istiyorum; CHP eski CHP değil, sizde eski siz değilsiniz. Artık beraberiz."

'BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM'

Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "Dar gelirliler zarar görüyor, onlar kaybediyor" dediğini de söyleyerek, "Değerli arkadaşlarım bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı olan sistemden, dar gelirlilerin zarar gördüğünü itiraf ediyorsa ve hiçbir önlem alınmıyorsa bu iktidar kendi kuyusunu kazıyor demektir. Ve biz bu iktidarı hep birlikte göndereceğiz. Nasıl oluyor da alt gelir gruplarından gelirler bir avuç üst gelir grubuna aktarılıyor? Nasıl oluyor da tepede bir avuç insan milyar dolarlara sahip oluyor? Bunu anlatacağım size. Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini yaşıyoruz. Biz bunlara 'beşli çete' diyoruz. Milyar dolarlık işleri alıp bunlara veriyorlar. Devletin hazinesini garanti olarak gösteriyorlar. Bizim ödediğimiz paralarla onun aldığı borç ödenecek. Gelir garantisi veriyorlar. Yap, işlet, devret. Bunların zarar etme şansı sıfır. Olağanüstü karlar elde ediyorlar. Gelir garantisi dışında enflasyon garantisi de veriyorlar. 'İktidar değişirse yetkili İngiliz mahkemeleri olsun' diyorlar. Ama hepinizin huzurunda söz veriyorum. İster İngiliz ister Amerika, ister Japonya mahkemelerini hangi mahkemeyi yetkili kılarsanız kılın geleceğim burnunuzdan fitil fitil getireceğim" dedi.