Kılıçdaroğlu: Gezi eylemini aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Farklı siyasi görüşlerimiz olabilir. Ama sonuçta bu ülke bizim ülkemiz ve hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Huzur bırakmadılar onu biliyorum. Bir sürü sorun getirdiler onu da biliyorum. Ama özellikle bütün vatandaşlarımdan istirham ediyorum asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkeye güzel baharı hep beraber getireceğiz" dedi.

'GEZİ EYLEMİ AYDINLANMA HAREKETİ'

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da görülen Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davaya değinerek, "Gezi eylemini bir baskının ortaya çıkardığı bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla gençleri yaptıkları eylemlerde saygı ve sevgiyle karşılamamız gerekiyor. Bir dönemin savcılarının hazırladığı iddianamelerle ki o savcıların bir kısmı kaçtı bir kısmı hapiste; iddianamelerle bizim gençlerimiz, akademisyenlerimiz, sanatçılarımız yargılanıyor. Bunlar doğru değildir. Adalet dediğimiz kavramın içini boşaltmamamız lazım. O nedenle Gezi olaylarının üzerinden çok zaman geçti, çok sayıda gencimiz hayatını kaybetti. Hiçbir zaman gençlerimiz ellerine silah almadılar. Kimisi eline gül kimisi piyano kimisi gitar kimisi saz aldı. Ramazan Bayramında oturdular hep beraber namazlarını kıldılar. 'Yeryüzü bizim ibadet alanımızdır' dediler. Bu kadar güzel bu kadar hoşgörülü bir eylemi kalkıp bir darbe eylemi gibi tanımlamak asla doğru değildir" diye konuştu.

'BU MUDUR BAŞARI?'

Kılıçdaroğlu, 13 madde sıralayarak, Türkiye'nin gerçeği ile iktidarın gerçeğinin farklı olduğunu anlatırken, hükümetin Suriye politikasını da eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Öteden beri söyledik 'yanlış yapıyorsunuz' diye. Defalarca 'sizin Ortadoğu bataklığında ne işiniz var?' dedik. Her seferinde bizi eleştirdiler. Her seferinde vatan-millet edebiyatı yaptılar. Suriye bataklığının bize maliyeti bir hayli ağır oldu. Bölgede vekalet savaşları yapılıyor. Egemen güçlerin taşeronluğuna soyunuyorlar. Orduyu da kullanıyorlar. Ölen bizim askerimiz. Sen gidiyordun mitinglere, senin yandaşların seni karşılıyorlardı, kefen bezi giymiş yandaşların. Onları gönder Suriye’ye, ver eline silahı gitsinler. Gariban Mehmedi neden gönderiyorsun? Vicdanım kanıyor. Bunu anlatırken utanıyorum. Bu ülkenin tarihine, milli kurtuluşuna, bir kum tanesine feda edilen canlara acıyorum. 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Gelen Suriyelilere fakir fukaranın sırtından 40 milyar dolar para harcadılar. Suriye'nin faturası işte budur. Şimdi İdlib'den 1 milyon kardeşimiz gelecek. Bu mudur başarı? Bu mudur dış politika? Devleti böyle yönetirsen çıkmaz sokaklarda kaybolur gidersin."

Kılıçdaroğlu, geçen hafta grup toplantısında FETÖ ile ilgili olarak 20 soru sorup 20 cevap verdiğini hatırlatarak, "Karşı dünyada büyük yankılar uyandırdığını biliyorum. Dikkat buyurunuz 15 Temmuz'a kadar geldim, sonrasını aktarmadım. Eğer arzu ederlerse 15 Temmuz sonrasını da konuşabiliriz" diye konuştu.