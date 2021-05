Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu

Toplantıya CHP Balkan Masası üyeleri, CHP'li belediye başkanları ile Balkanlar'da bulunan kardeş şehirlerin belediye başkanları da katıldı. Gençlerin Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinleyen Kılıçdaroğlu, "Bütün gençlere yürekten teşekkür ediyorum. Gençler dünyayı çok iyi okuyorlar. Türkiye’yi çok iyi okuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi ülkesi için verdiği mücadeleyi çok iyi biliyorlar. Bu mücadelenin sadece Türkiye için değil, bütün mazlum ülkeler için örnek alınması gereken bir mücadele olduğunu da gayet iyi biliyorlar. Çünkü Mustafa Kemal çağdaş uygarlığı hedeflemiştir. Bilimi hedeflemiştir. Bilginin, bilimin ne kadar değerli olduğunu ifade etmiştir" dedi.

'19 MAYIS MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞININ BAŞLANGICIDIR'

Toplantıya Türkiye'den gençlerin yanında Ukrayna, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan gibi ülkelerden katılan gençlerin de olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin kalbi Ankara’dan bütün bu ülkelerden katılan genç kardeşlerime, arkadaşlarıma sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı; Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıdır. Bu aslında bir milli kurtuluş savaşının başlangıcıdır. Dolayısıyla verilen mücadelenin başlangıcıdır. İşgal altındaki bir Türkiye’yi düşman işgalinden kurtarmak ve bağımsız bir devlet kurmaktır. Ama bu devletin şekli ne olacak; o da cumhuriyettir. Dolayısıyla biz cumhuriyetimizi de bağımsızlığımızı da Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun arkadaşlarına borçluyuz. Bu bizim asla unutmayacağımız ve vazgeçmeyeceğimiz temel bir değerdir" diye konuştu.

'FİLİSTİN HALKININ MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği bağımsızlık mücadelesinin bütün mazlum ülkelere örnek olan bir mücadele olduğunu belirterek, "Filistin'in ve Filistin halkının verdiği bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda bizim bağımsızlık mücadelemizdir diye biz yorumluyoruz. Benim daha üniversitede okuduğum yıllarda Türkiye'den çok sayıda genç Filistin'in bağımsızlığı için Filistin'e gitmişlerdi. Bugün onların mezarları Filistin'de; orada hayatlarını kaybettiler. Dolayısıyla Filistin aynı zamanda bizim kardeşlerimizin de mezarlarının olduğu bir ülke. Filistin’in bağımsızlığını her ortamda isteriz. Filistin halkının işgal edilen toprakları kurtarmasını ve bu konuda verdikleri mücadeleyi her zaman her ortamda destekliyoruz" ifadelerini kullandı.